Una exconsejera golpista dice que la república fue "un brindis al sol"

La exconsejera de Enseñanza de la Generalidad fugada en Escocia, Clara Ponsatí, ha vuelto a censurar la actuación durante el pasado mes de octubre de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Según ha declarado a la emisora oficial de la administración autonómica, la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre "fue un brindis al sol". "Llamarle declaración de independencia es un poco exagerado. A ver, el Parlament la declaró, pero todos los que tenían que hacer alguna cosa sabían que no harían nada. Pues fue un poco un brindis al sol" ha dicho la exconsejera, que vuelve a ejercer de profesora en la universidad escocesa de Saint Andrews.

Ponsatí afirma que cuando se proclamó la república ya tenía claro desde hacía semanas que "no estábamos en condiciones de llevarla a la práctica". Ha defendido de nuevo que iban "de farol", una expresión que le costó severas críticas por parte de sus correligionarios. No se arrepiente de haber dicho aquello: "Es una frase que ha hecho fortuna porque es una manera sintética de explicar la situación".

Preguntada sobre el independentismo ha perdido un año después de ese fiasco, Ponsatí ha negado la mayor y ha afirmado que lo que ha perdido el independentismo es la inocencia. En cuanto a los acontecimientos que propiciaron el cambio de opinión de Puigdemont, que pasó en cuestión de horas de querer convocar elecciones a forzar la declaración, Ponsatí ha responsabilizado al partido de Junqueras: "Hubo una gran reacción de ERC y creo que fue eso lo que llevó a Puigdemont a no convocar elecciones".

Ponsatí se muestra muy escéptica respecto a la continuidad de la legislatura autonómica y considera que la mayoría independentista no se ha perdido ahora sino cuando ERC se negó a facilitar la investidura de Puigdemont a finales del pasado enero. A partir de ese momento cree Ponsatí que quedó claro "si la mayoría era para obedecer al Supremo no servía de gran cosa". También ha admitido que el 47% de los votos no son suficientes para independizarse. "A los hechos me remito".

En cuanto a su situación judicial, se muestra optimista. Cree que no estará muchos años fuera de España. También es optimista sobre el futuro independentista. A pesar de que califica la política del "Govern" de coalición de JxCat y ERC de "autonomista", opina que Cataluña puede ser un estado independiente en el plazo de diez años.