Arrimadas abre la puerta a que Abascal acompañe a Rivera en Alsasua

El próximo cuatro de noviembre la plataforma España Ciudadana, impulsada por Ciudadanos, desembarca en Alsasua (Navarra) donde podría verse una foto que hace tiempo que no se produce, la de Albert Rivera y Santiago Abascal juntos. El líder de VOX ya ha celebrado la "valentía" de la iniciativa, anunciada por el presidente del partido naranja la semana pasada, y estará dentro de dos semanas en el acto en la comunidad foral. "Estaremos encantados de acompañaros en Alsausa" escribía el domingo por la tarde en su perfil de Twitter.

En VOX reconocemos la valentía. Por eso aplaudimos y apoyaremos la convocatoria de @ESPCiudadana en Alsasua. Hay que derrotar a la violencia y al miedo. Y apoyar a la Guardia Civil. Hay que estar unidos en lo esencial. Estaremos encantados de acompañaros en Alsasua #EspanaViva https://t.co/oh4bCOZFEi — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 21 de octubre de 2018

Preguntada por ello en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva de Ciudadanos de este lunes, la portavoz nacional y líder en Cataluña, Inés Arrimadas, le abría la puerta, señalando el carácter "abierto" de España Ciudadana: "Nosotros no vamos a decir qué ciudadano puede entrar o qué ciudadano no puede entrar, o a qué partido vota cada ciudadano que vaya a ese acto" afirmaba, enfatizando que podrá participar cualquiera que "defienda la igualdad de todos los españoles, la libertad, y que quiera dar apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, que han sido agredidas en Alsasua, y que además hay partidos que los han ubicado como si fueran los verdugos y no las víctimas".

Arrimadas desautoriza a Melisa Rodríguez

Pese a ello, a primera hora del lunes la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, durante una entrevista en Televisión Española, descalificaba a VOX como una formación "de extrema derecha". Unas declaraciones que desautorizaba implícitamente Arrimadas, preguntada también al respecto: "Yo creo que no soy yo la que debe poner los calificativos a partidos extra parlamentarios" señalaba, y justo a continuación ponía el foco en la connivencia del actual Gobierno socialista de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes, cuyo supremacismo genético subrayaba: "Yo lo que sí que creo es que en España tenemos a un Gobierno que está negociando los presupuestos con un señor que hizo un artículo hace unos pocos años hablando de las diferencias genéticas entre los españoles y los catalanes, me refiero al señor Junqueras".

Fuentes de la dirección del partido consideran normal la presencia de Abascal en el acto. El líder de VOX, en unas declaraciones recientes a Libertad Digital, confesó que "políticamente" no hablaba con Rivera desde 2015 y abogó por retomar el contacto. El líder de Ciudadanos participó en dos ocasiones, en 2008 y 2012, en los cursos de verano de la Fundación DENAES, fundada por Abascal cuando era dirigente del Partido Popular y que, en cierto sentido, fue el embrión de VOX.

El calificativo de "extrema derecha" empleado este lunes por la portavoz adjunta Rodríguez también fue evitado expresamente por el número dos del partido, José Manuel Villegas, en una rueda de prensa que protagonizó el pasado ocho de octubre, justo al día siguiente de que VOX llenase la emblemática plaza de Vistalegre de Madrid.