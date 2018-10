Avalancha de palos a Canal Sur por olvidarse del servicio público durante las inundaciones

No son uno ni dos los medios de comunicación que ponen en tela de juicio el papel de Canal Sur TV en la información de servicio público sobre la gota fría caída, muy singularmente, sobre la provincia de Málaga. En uno de ellos, Confidencial Andaluz, la cuestión llega a plantearse con toda crudeza: "La dirección de Canal Sur fue incapaz de interrumpir el concurso de sevillanas de María del Monte para ofrecer información de servicio público sobre las anegaciones de Campillos y las fuertes lluvias de la Sierra Sur de Sevilla y Norte de Málaga que este domingo acabaron con la muerte de un bombero".

El mismo diario digital destaca que, sin embargo, el informativo 24 horas de RTVE desde las primeras horas de la mañana del domingo ya había desplazado a varios equipos a las zonas afectadas por el temporal de lluvia.

Textualmente: "Mientras el 24h de RTVE desde primeras horas de la mañana había desplazado a varios equipos a las zonas afectadas por las fuertes lluvias en pueblos de Málaga (Campillos, Ardales, Teba) y Sierra Sur de Sevilla (Badolatosa, Aguadulce, Morón, Écija) para hacer un seguimiento informativo del tema del domingo 21 de octubre, en la tv pública andaluza solo algún especial salpicaba la mañana entre reposiciones de Menuda Noche o la normal emisión del taurino Toros para Todos".

Al parecer, ante la dimensión de la tragedia, la dirección de Canal Sur TV, que en el informativo de mediodía de ayer entrevistó a Susana Díaz y al presidente de la Diputación de Málaga, el popular Elías Bendodo, echó mano de la productora externa del programa Andalucía Directo (participada por la propia RTVA y la pública Sandetel) para la improvisación de un programa que tenía que empezar a partir de las seis de la tarde.

Pero tal decisión provocó la protesta de sus trabajadores: "Tragedia en Campillos y la tv pública pide auxilio ¿Saben quién sacará hoy las castañas del fuego a Canal Sur? Los trabajadores de Andalucía Directo, los peor pagados de RTVA", denunciaron desde el perfil @trabajadoresADirecto en la red social Twitter.

La Voz del Sur ha recordado que llueve sobre mojado porque "hace un año ardía Huelva y en Canal Sur Televisión estaba María del Monte cantando sevillanas con sus niños y niñas, mientras en la radio había un programa de toreo. Este año la gota fría ha tenido a media Andalucía sin dormir por las lluvias torrenciales caídas en la Sierra Sur de Sevilla y en la Comarca de Antequera (Málaga)… pero en Canal Sur no han aprendido nada y están como cuando ardió Doñana: emitiendo programas enlatados de Juan y Medio -que ha tenido como invitado estelar a Jesulín de Ubrique-, de María del Monte y de toros. No es casualidad, es que la programación de Canal Sur no tiene más variedad".

Es más, Canal Sur emitió un "especial informativo" de 15 minutos a las 11 de la mañana del fatídico domingo vivido por Andalucía. Pero es considerado un fraude porque "un presentador, el de los informativos de fin de semana, se pone en directo delante de una cámara en plató y, mientras se emiten imágenes grabadas con un móvil por tuiteros o enviadas por ciudadanos, habla por teléfono con alcaldes de la Comarca de Antequera y el delegado de la Junta de Andalucía en Málaga. Y a esto lo llaman 'especial informativo'", añaden.

Según este medio, la plantilla de redactores, cámaras y realizadores de Canal Sur no puede ser movilizada ante un caso de emergencia porque a los jefes de la empresa pública no se les ha ocurrido organizar un plan de guardias para casos especiales y los redactores precarios de Andalucía Directo son usados como mano de obra barata para salvarle los muebles a la dirección de RTVA.

Y culmina su crítica diciendo que al terminar las conexiones "especiales" de menos de media hora, Canal Sur siguió emitiendo un programa de Qué bonito es mi pueblo y con otro de toreo, "presentado por el mismo periodista que el año pasado, cuando en la Playa de Matalascañas (Huelva) había 50.000 personas que no se podían mover porque el fuego en Doñana estaba enfurecido, emitía en Canal Sur Radio la versión radiofónica del programa de toros preferidos por los jefes de la radio y televisión pública de Andalucía".

En otro medio se decía: "El sábado por la noche, a pesar de las lluvias torrenciales que han dejado hasta 130 litros por metro cuadrado en 12 horas, la cadena siguió emitiendo el talent de sevillanas Yo soy del Sur, presentado por María del Monte y esta mañana, tras conocerse la noticia del bombero fallecido, emitieron el programa taurino Toros para todos".

Proféticamente, Málaga hoy, lanzó un editorial el pasado 23 de septiembre que empezaba diciendo: "En los últimos tiempos estamos asistiendo a cómo RTVA se ha convertido en la desdichada protagonista de numerosas informaciones que nos arrojan una imagen muy negativa de la que tendría que ser una herramienta de primer orden para la vertebración de Andalucía".

Se conocía la previsión de Aemet y el corte de la A-92

En Málaga, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había mantenido activo el nivel rojo de aviso por lluvias desde las 6:00 horas de la mañana del sábado porque se preveían cantidades superiores a los 120 litros por metro cuadrado en doce horas. Pero, el aviso quedó rebajado a nivel naranja a las 14:00 horas, cuatro horas antes de lo previsto.

La realidad es el sábado por la noche quedaba cortada la autovía A-92, que va de Sevilla a Almería, en el kilómetro 79, a la altura del término municipal de Osuna (Sevilla) por el desbordamiento del Arroyo del Salado, según informó el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Ya se trabajaba en la limpieza de varias carreteras provinciales, como la A-406 en Los Corrales (Sevilla), y permanecía cerrada al tráfico la SE-8202 por balsas de agua, y la A-407.

Pero el comportamiento de Canal Sur queda evidenciado por la secuencia de los hechos del domingo. Resulta bien sorprendente que desde primeras horas de la mañana Europa Press, por ejemplo, diera cuenta de las circunstancias del temporal. Entre las 8:00 y las 8:36 de la mañana informaba de lo siguiente:

07:47 ANDALUCÍA.-Málaga.- Aviso rojo por lluvias en la provincia y activado el Plan de Emergencias de la Junta por riesgo de inundaciones

08:01 ANDALUCÍA.-Restablecida la circulación en la A-92 tras permanecer cortada por el desbordamiento del Arroyo del Salado

08:22 ANDALUCÍA.-Málaga.-Sucesos.- Un bombero desaparecido tras volcar un camión y más de 300 incidencias por las lluvias en la provincia

08:36 ANDALUCÍA.-Sevilla.- Sucesos.- Más de un centenar de incidentes por las lluvias en la provincia

A las diez y media, se daba noticia del fallecimiento del bombero desaparecido al volcar el camión en el circulaba en la carretera entre los municipios malagueños de Campillos y Teba durante las lluvias de la pasada madrugada.

Poco después, intervenía en directo la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Pero Canal Sur TV no emitió una nota de programación especial hasta bien pasado el mediodía, concretamente a las 13:39 de la mañana del domingo. Esto es, no había previsto una cobertura adecuada de las incidencias a pesar de los avisos yhechos del día antes y de la madrugada del domingo.

A esa hora, Canal Sur Radio y Televisión informaron que "desde primeras horas de la mañana, los equipos informativos de Canal Sur Televisión se han movilizado para poder ofrecer a la audiencia andaluza un 'Especial Informativo' presentado por Javier Aguilar a las 11,00 horas", al que se añadió otro a las 13:00 horas y adelantaba el informativo de las 14:30 a las 13:55.

Igualmente anunciaba de que, por la tarde, a las 18:00 horas -y hasta las 19:30 horas-, Modesto Barragán conduciría en Canal Sur Televisión un especial Andalucía Directo, que había desplazado cuatro equipos de producción a la zona interior de la provincia de Málaga y a la comarca de Antequera y uno a la zona sur de la provincia de Sevilla.