Las críticas que no dejan de llegar desde el PSOE en las que le despojan de su papel de negociador de los Presupuestos no han hecho mella en Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha continuado este lunes en Vitoria con su ronda de contactos con los líderes separatistas y nacionalistas. Tras verse el viernes en la prisión de Lledoners con Oriol Junqueras, y después de que este domingo conversara con Carles Puigdemont, le tocaba el turno al lehendakari Iñigo Urkullu.

Tras un encuentro que ha durado casi dos horas, el líder de Podemos ha comparecido ante los medios en Vitoria lanzando una advertencia al Gobierno: "El entendimiento entre las formaciones políticas que originaron la mayoría de la moción de censura hay que cuidarlo".

Algo que, según ha asegurado, ya están haciendo desde Podemos. Iglesias ponía en duda así que desde el Ejecutivo se esté trabajando tanto por este "entendimiento" como desde la formación morada: "Nosotros lo estamos haciendo pero evidentemente no somos delegados del Gobierno ni sustituimos al gobierno. Nosotros podemos hacer nuestra parte, el Gobierno tiene que hacer la suya", ha sentenciado el líder morado que ha repetido una y otra vez que hay que "trabajar, reunirnos, dialogar, dialogar, dialogar...".

Las "vías de diálogo" de Iglesias

"Creo que si todos los que formamos parte de esa nueva mayoría, que no solamente tiene que afrontar una legislatura sino que tiene que afrontar retos de Estado, somos responsables, los acuerdos vendrán después", ha avisado al Ejecutivo al que ha querido marcar el camino para lograr esa meta: "Hay que apostar por vías de diálogo que pongan fin a la excepcionalidad, que planteen y asuman que los conflictos se tienen que resolver, o al menos gestionar, por vías democráticas. En ese sentido, he encontrado mucho acuerdo con el lehendakari y me congratulo de ello".

Iglesias volvía así a poner sobre la mesa la propuesta que realizó este domingo tras hablar con Puigdemont, la de "abrir espacios de diálogo sin la exclusión de ningún tema". Una iniciativa de la que ha hablado largo y tendido con Urkullu. "El lehendakari me ha dicho que los acuerdos a los que haya que llegar serán insatisfactorios para todo el mundo. Y esa frase demuestra mucha madurez politica. Todos tenemos que ceder si queremos buscar un acuerdo", ha finalizado su comparecenci.