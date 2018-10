Malestar en el PSOE con las reuniones de Iglesias: "No tienen nada que ver con la negociación de los PGE"

El PSOE insiste en la posición del Gobierno: Pablo Iglesias "no va donde el Gobierno no puede llegar" sino que va por libre. El nuevo papel que se ha arrogado el el líder de Podemos provoca cierto malestar entre los socialistas por un exceso de protagonismo que no se corresponde con la realidad de la negociación. Reuniones que según la portavoz del Comité Electoral, Esther Peña, "no tienen nada que ver con la negociación presupuestaria".

En rueda de prensa en Ferraz, Peña negó que el Gobierno haya concedido cualquier tipo de papel de emisario o mediador con los independentistas y nacionalistas susceptibles de aprobar los Presupuestos en el futuro: "el señor Iglesias responderá ante sus propios actos, con su propia gente y con los suyos. Al Gobierno lo representa el Gobierno. Y nosotros hemos dejado muy claro que el debate sobre los PGE lo realizarán los grupos parlamentarios en la cámara baja. Todo lo demás no tiene nada que ver con la negociación presupuestaria".

A preguntas de Libertad Digital, la portavoz del Comité Electoral insistió en que Iglesias "es el responsable de Podemos pero nada más". Un "aliado para este plan presupuestario pero nada más".

Sobre la posibilidad de que Iglesias pudiera estar negociando algún "gesto" del Gobierno hacia los presos golpistas, tal y como piden ya públicamente desde ERC y PDeCAT, Peña negó cualquier atisbo de posibilidad de un gesto gubernamental:

"Creemos firmememnte en la independencia y la autonomía de la Fiscalía de este país. La política de gestos se ve en la política de acciones y eso se ve en la agenda social que tienen estos PGE que estoy convencida de que a la inmensa mayoría de los ciudadaos catalanes están más interesados en esta agenda social que de cualquier otra decisión que tiene que tomar la justicia".