Puigdemont anuncia la creación del "consejo de la república" con Comín de jefe

El prófugo Carles Puigdemont se siente aislado en Waterloo, traicionado por el PDeCAT, cuestionado hasta en Junts per Catalunya, su lista de afines, y despreciado por ERC. La llamada de Pablo Iglesias le ha permitido recuperar parte de la ventaja que le saca Oriol Junqueras en la guerra intestina por el liderazgo separatista, pero sigue en fuera de juego.

La última "cumbre" organizada por el expresidente de la Generalidad en Bélgica expresa el fracaso de sus ambiciosos planes sobre el "consell de la república" y la "casa de la república". Gran parte del separatismo le ha dado la espalda. Ya no es el "presidente legítimo" al que había que restituir a cualquier precio, sino un hombre sin partido, rodeado de amigos sin experiencia política y que trata de no desaparecer de la escena política con iniciativas que no acaban de cuajar, como el partido "Crida Nacional per la República" con el que quiere agrupar a todo el nacionalismo.

La plana mayor de JxCat

ERC ha enviado a la reunión a una representación de circunstancias con el diputado Sergi Sabrià y el fugado Toni Comín; la CUP ya está fuera de la mayoría separatista y ni acude a los llamados de Puigdemont ni asistirá al Parlament y los primeros espadas de las entidades "cívicas" se han abstenido de modificar sus agendas y han enviado a segundas filas. Quim Torra, Elsa Artadi, Josep Costa, Albert Batet, Miriam Nogueras y Eduard Pujol eran los componentes de la delegación puigdemontiana.

La mansión de Waterloo que según Puigdemont sería la "casa de la república" sigue de momento con el uso exclusivo de residencia privada. El encuentro se ha celebrado en el hotel Le Cote Verd, cercano a la casa del prófugo. En teoría, Puigdemont ha dado a conocer su proyecto de "consejo de la república", un proyecto que ERC no tiene especial interés en amparar. Aún menos la CUP y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que abogan por la ruptura o el adelanto electoral.

El favor de Iglesias

Puigdemont blande los mensajes de Twitter de Pablo Iglesias que le reconocen como el líder del segundo partido en Cataluña y primero de la coalición separatista para exigir muestras de respeto institucional por parte de sus socios y las organizaciones y que no se ningunee más a Quim Torra. ERC se niega a conceder mayor relevancia a Puigdemont y duda de la efectividad del "consejo de la república" en materia de internacionalización.

El nuevo organismo se presentará el 30 de octubre y Toni Comín, al margen de la disciplina de ERC, sería el responsable del "consejo", cuyo objetivo, además de la internacionalización del proceso, sería el de ser el órgano de debate interno de todas las fuerzas separatistas. Comín mantiene el acta de diputado, pero no delegó el voto, a pesar las insistentes peticiones de ERC, un partido en el que entró a militar poco antes de ser nombrado consejero de Sanidad.

Presentación en la Generalidad

Este consejo se presentará en el palacio de la Generalidad como una entidad de carácter privado para esquivar las posibles ilegalidades. Puigdemont considera que así nace con la cobertura de las instituciones "recuperadas" tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Torra considera que con esa osadía pueden recuperar el favor la CUP. No se ha informado sobre la composición, más allá de que lo presidirá Puigdemont y Comín actuará como una especie de consejero delegado para las tareas de coordinación entre ese nuevo organismo y el Govern de la Generalidad.