Salvo modificaciones de última hora, dentro de un mes exacto entra en vigor Madrid Central, la iniciativa del gobierno de Manuela Carmena que, a partir del 23 de noviembre, restringirá el tráfico en un área de 472 hectáreas del centro.

Y uno de los colectivos más afectados es el de los padres de miles de alumnos de una veintena de colegios que se encuentran dentro del área que delimita esta nueva norma. Tal es el grado de desesperación de estos padres por la falta de una alternativa seria que se han constituido en plataforma. Este martes se han reunido con los portavoces de Ciudadanos en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en el colegio Santa Isabel-La Asunción.

"No son sólo colegios, sino que también hay escuelas infantiles", puntualizó Begoña Villacís. "Parece mentira que falten 30 días y nadie haya visto el borrador salvo Ahora Madrid. Esa es la transparencia de la que alardean. Parece mentira que queden 30 días y los padres no sepan cómo van a ir sus hijos al colegio. Me parece que es de una insensibilidad absoluta, es no tener en cuenta cómo viven las personas en Madrid, no tener en cuenta cuál es la situación de esos padres que a veces trabajan lejos de aquí. O al revés: el colegio está cerca de su casa pero lejos de su trabajo", señaló la portavoz centrista en el Consistorio.

Y es que en Madrid "no se tardan 10 minutos en ir a trabajar como en una capital de provincia; ojalá fuera así, pero esa no es la realidad", apuntó Villacís, que quiso mostrar su apoyo a los padres afectados. Y pidió al Ejecutivo de Carmena que ofrezca "soluciones en vez de causar problemas".

"A nosotros la certidumbre para este curso no nos vale", explicó el portavoz de la Plataforma por el Acceso a las Familias, José Luis Castellano. Y es que en anteriores reuniones la única solución que les ofreció la delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, fue la de autorizaciones puntuales para acceder al colegio en coche pero sólo para este curso. "Nosotros necesitamos una solución definitiva para garantizar el acceso libre de nuestros hijos al centro escolar para poder seguir ejerciendo nuestros derechos y libertades de escoger el centro escolar que queramos".

"En las diferentes reuniones que hemos mantenido, hemos partido de ninguna solución hasta que, recientemente, parece que ha habido una cierta sensibilización y parece que doña Inés Sabanés se ha comprometido a darnos una solución". Hasta ahora el Ayuntamiento ha rechazado todas las soluciones propuestas. "Siempre se nos contestaba que en Europa es una cosa que se viene haciendo desde hace años. Efectivamente, pero en Europa se ha hecho bien. Y a día de hoy no se ha hecho nada".

Mañana, miércoles, representantes de la Plataforma se reúnen en el Consistorio con Sabanés. Esperan que por fin sean atendidas sus demandas. De lo contrario, avisan, muchos de estos colegios se verán abocados al cierre. "Ha habido plazas de Educación Infantil que han quedado vacantes. Eso no nos había pasado nunca", comentan desde el centro.

📽️@begonavillacis "Pediremos en #PlenoMadrid que no se implante #MadridCentral hasta que el gobierno de Carmena no despeje todas las incógnitas y que se les dé una solución a hosteleros, comerciantes, padres..." #ActualidadCs pic.twitter.com/Y4OD5DPbsu — Ciudadanos Madrid Ciudad (@CsMadridCiudad) October 23, 2018

Además, este miércoles entra en vigor la ordenanza de Movilidad Sostenible cuyas principales medidas son las siguientes:

Movilidad peatonal y seguridad vial

Establece el límite de velocidad en 30 km/h en las calles de un solo carril por sentido o de carril único, un 85% del total de la ciudad. En estas calles, los peatones tendrán que cruzar por los pasos señalizados al efecto. No obstante, en calles que forman parte de la Red Básica de Transportes podrá mantenerse en 50 km/h. A su vez, en las calles de más de un carril por sentido podrán rebajarse el límite de velocidad a 30 km/h siempre que la seguridad vial así lo aconseje. Además, se reduce a 20 km/hora la velocidad en las zonas de plataforma única (calles de coexistencia).

También se crea la posibilidad de declarar "zonas de prioridad peatonal", donde quedará prohibido el estacionamiento de motos en las aceras.

Fomento de la movilidad ciclista

La Ordenanza incorpora una serie de medidas para favorecer y fomentar la movilidad ciclista. Como norma general, las bicicletas deberán circular por la calzada- ocupando la parte central del carril y permitiéndose la circulación de dos ciclistas en paralelo cuando no suponga riesgo-, y vías ciclistas. Exclusivamente los menores de 12 años podrán circular en bicicleta por las aceras y zonas peatonales, pudiendo ir acompañados por una persona adulta a pie. En ningún caso las personas mayores de 12 años podrán circular por las aceras y zonas peatonales, salvo en aceras bici por la zona señalizada a tal efecto.

Estacionamiento de vehículos de dos ruedas

Motos, ciclomotores, bicis y los vehículos de movilidad urbana de los tipos A y B (patinetes eléctricos y segways) tendrán que estacionar en las reservas destinadas a estos vehículos. Si no las hubiera, podrán estacionar en las aceras siempre que dejen más de 3 metros de ancho libre. En aceras de menos de seis metros deberán hacerlo paralelamente al bordillo. Y, si la acera tiene más de 6 metros, en semibatería o ángulo junto al bordillo.

Las motos y ciclomotores no podrán estacionar en la acera cuando exista banda de aparcamiento. Esta norma se aplicará con carácter inmediato en Madrid Central, en la que a lo largo de verano se han duplicado las reservas en banda de estacionamiento para motocicletas y ciclomotores.

Personas con movilidad reducida

Este colectivo está considerado especialmente protegido de cara a la seguridad vial y a los aparcamientos. De esta manera, tendrán prioridad para acceder a la reserva de plazas de aparcamiento de uso público (rotatorio) de titularidad municipal, así como acceder a los aparcamientos municipales de residentes gestionadas tanto mediante cesión de uso, como mediante abono de media y larga duración.

Zonas de Aparcamiento Vecinal

La Ordenanza de Movilidad Sostenible establece una nueva figura de aparcamiento regulado distinto al SER, aplicable en barrios con efecto frontera o alta intensidad de estacionamiento, bajo demanda vecinal y sin tasa ni límite de estacionamiento para los residentes. La creación y delimitación de las ZAV se realizará a solicitud del pleno del distrito en que se encuentre ubicado y, tras los estudios e informes oportunos podrá ser elevado por la Junta de Gobierno a la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Carga y descarga

Como principales novedades, para el sector de la distribución urbana de mercancías, se crea la posibilidad de habilitar reservas para carga y descarga en zonas residenciales para reparto domiciliario ante la expansión del comercio electrónico y el establecimiento de un control del tiempo de ocupación mediante tique electrónico, así como la creación de un registro electrónico para la distribución urbana de mercancías.

Monopatines, a velocidad del peatón por la acera

Los patines y patinetes sin motor, incluyendo monopatines, podrán circular por las aceras y demás zonas peatonales a una velocidad adaptada al paso de personas, que no exceda de los 5 km/h; por aceras bici y sendas ciclables, a una velocidad que no supere los 10 km/h; por pistas-bici y ciclocalles exclusivas para la circulación de bicicletas y por carriles bici protegidos o no (en este último caso solo mayores de 16 años o menores acompañados, con casco y elementos reflectantes). También podrán circular en los parques, por aquellos itinerarios en los que esté permitida la circulación de bicicletas, y al ser estas sendas compartidas con el peatón se limita la velocidad a 5 km/h. En cualquier caso, los peatones siempre tienen prioridad.

No obstante, para los monopatines podrán establecerse restricciones por motivos de seguridad vial en vías específicas (por ejemplo, en vías ciclistas con mucha pendiente). Solo podrán utilizarse con carácter deportivo en las zonas específicamente señalizadas en tal sentido.