Según la prensa más favorable a su actuación, la juez María Núñez Bolaños, sustituta de la juez Alaya en el juzgado de los macrocasos de corrupción, "desmonta la tesis de los peritos de que las ayudas sociolaborales eran ayudas a las empresas". Estos peritos son, téngase en cuenta, los peritos de su juzgado, con lo que su posición contradice los propios actos de su juzgado.

En realidad, lo que desmonta la juez es la acusación del fiscal, el auto de su juzgado que dio origen al juicio e incluso el auto del Tribunal Supremo, además del informe de los peritos. Y lo hace cuando el juicio de los ERE que procesa a 22 ex altos cargos de la Junta, dos expresidentes y varios consejeros y viceconsejeros entre ellos, está llegando a la fase final tras haberse culminado la muy intensa fase pericial.

De hecho, tanto Diario de Sevilla como Eldiario.es han defendido que mientras que "los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han dicho en el juicio que, de las 270 ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis (…) el 70% fueron para empresas que no tenían relación con la tramitación de un ERE o con un plan de prejubilación (…) María Núñez Bolaños, por contra, entiende en este auto conocido ahora que las ayudas no se dirigían a la empresa sino "a los trabajadores que, conforme al ERE tramitado, se prejubilan".

Se refieren al auto de la juez que archivaba la causa contra dos ex consejeros delegados de la empresa pública Egmasa por el ERE que afectó a 370 trabajadores del plan Infoca. En el auto considera que las ayudas sociolaborales no son subvenciones dirigidas a la empresa, sino a los trabajadores afectados por esas prejubilaciones.

Además de referirse al caso concreto de Egmasa, la juez opina que "estas ayudas se conceden por las Administraciones públicas (no sólo Comunidades Autónomas) a los trabajadores que resultan afectados por un ERE como ayudas sociolaborales de carácter individual a los trabajadores, a fin de aportar una financiación pública", tesis defendida asimismo por las defensas de los acusados del caso ERE.

De este modo, se interpreta, la juez se enfrenta al criterio expresado por los propios peritos de su juzgado en el juicio de los ERE, donde han señalado que las ayudas del caso ERE fueron a las empresas, no sólo a los trabajadores. Pero, en realidad, contradice los propios actos de su juzgado y el de todas las acusaciones.

En al escrito que la acusación de la Fiscalía presentó en su juzgado, nada más comenzar se afirma que las ayudas eran a las empresas:

Durante todo el documento se refiere a ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis a las diseñadas por la Junta en el caso ERE. Y específicamente añade:

Y precisa que

al no haberse regulado como era exigido una convocatoria de estas ayudas que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas , al no publicarse como es exigida su concesión y no registrarse como es obligado en la Base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de trabajadores afectados por el desempleo o/y situaciones de crisis empresarial.