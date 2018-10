Más allá de que ahora hable en condición de ministra de Defensa del Gobierno de Pedro Sánchez, la opinión de Margarita Robles pesa en este asunto en cuanto que desarrolló la última parte de su carrera profesional en la Sala III, de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Supremo. Es allí donde se ha fraguado la sentencia del impuesto de las hipotecas, concretamente en la Sección Segunda, y donde el actual presidente ha sometido el fallo a revisión del Pleno ante la incredulidad del resto.

Robles ha calificado de "insólita" esta maniobra. "En los doce años que he estado en esa sala del Tribunal Supremo, nunca he visto nada parecido", añadió. No se mete en el contenido de la sentencia que obliga a los bancos y no a los prestatarios al pago del impuesto que se deriva de la escritura ante notario, pero explica que "no puede compartir" el criterio del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Luis María Díez Picazo.

Lamenta esta decisión porque supone el descrédito de la labor de los compañeros magistrados de la Sala, sobre todo de la Sección que elaboró la resolución: "Lo que me parece insólito es que una vez se haya dictado una resolución, a continuación, el presidente salga a descalificar a los magistrados diciendo que se va a convocar un Pleno", ha sostenido en el programa Espejo Público de en Antena3.

Jamás había presenciado una situación así: "Efectivamente la imagen que se da es que ante una sentencia que puede afectar a los intereses de los bancos se convoca un Pleno. No me ha gustado". La ministra de Defensa entiende que esta maniobra quiebra la imagen de seguridad jurídica que ofrece el Tribunal Supremo. Aunque añade que, "no obstante, conozco a los magistrados y que la gente sepa que la decisión final se tomará desde la responsabilidad de Estado".