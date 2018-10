Rosa Díez, Félix de Azúa: crece la alarma ante el Frente Popular

El Mundo abre con el lío morrocotudo en el que se ha metido el Supremo con las hipotecas. "La guerra en el Supremo agrava el caso en el mercado hipotecario". El editorial ruega encarecidamente a sus señorías que se aclaren de una vez, que la están liado parda. "El TS debe fijar un criterio único claro sobre las hipotecas". Pero como tarde o temprano estos señores tomarán alguna decisión, vamos a lo que mantiene en alerta a más de media España. "Iglesias exige a Sánchez que también se pliegue a la vía soberanista de Urkullu". Dice Francisco Rosell que "Iglesias juega a ocupar el centro de la escena política aprovechando que el presidente del Gobierno ha optado por estar siempre de viaje. Pero Sánchez debería aclarar si en su ausencia ha delegado en Iglesias la misión de mantenerlo en La Moncloa". El problema Rosell, es que Iglesias no está jugando, ni Pedro ha delegado nada porque no es nada sin Iglesias y el caudillo bolivariano lo sabe perfectamente. Rosa Díez lo ve clarísimo y alerta de la necesidad "de defender la democracia en este convulso momento de la historia de España en el que la pulsión golpista de los secesionistas junto al escaso vigor democrático del Gobierno de Sánchez –no en vano llegó a esa magistratura de la mano y con los votos de los proetarras, los golpistas y los bolivarianos– y al deterioro de nuestras instituciones más representativas amenazan con que se cumpla la maldición y se repita lo peor de nuestra historia…. Se impone que alguien levante la bandera para organizar la resistencia y defender el Estado". "La democracia está en riesgo porque ya se ha roto la cohesión entre españoles" y además nos gobierna un caudillo comunista con un pelele en Moncloa. "Lo que ocurre en España se parece mucho a lo que se vivió en los años 30 del siglo pasado cuando la unión del radicalismo de izquierdas y los nacionalistas provocaron la destrucción del orden constitucional, la República. Se ha vuelto a abrir la brecha entre las dos Españas", así que "ha llegado la hora de organizarnos para defender el Estado antes de que sea demasiado tarde". ¿Dónde hay que apuntarse? Visto que nos han robado hasta el derecho al voto habrá que optar por otras vías.

El País dice que "Iglesias incomoda al Gobierno con su ronda de contactos". Eso sí, aclara que cuando habla del Gobierno habla de algunos ministros, porque Pedro está más feliz que una perdiz. "El Ejecutivo, pese a esa evidente incomodidad en público, mantiene una clara sintonía con Podemos en privado y se cuida mucho de criticar abiertamente a Iglesias". Hombre, cómo van a criticar al que facilita al okupa los caprichitos monclovitas. Hasta Félix de Azúa, que debe ser lo único decente que conserva este periódico, se lleva las manos a la cabeza. "La deriva de la izquierda hacia posiciones cada vez más reaccionarias (o populistas, es lo mismo) nos afronta con uno de los fenómenos más insólitos en países como Grecia, Italia y España. En cualquier momento podemos despertar en el tercermundismo bolivariano o el fascismo peronista. ¿Cómo ha sido posible semejante decadencia de la izquierda?". Pues no tienes más que echar un vistazo a tu periódico y tendrás muchas respuestas. Y, como Rosa Díez, advierte de que esto puede acabar muy mal en un país en el que solo queda "la befa, el insulto, la agresión amarilla y, finalmente, nuestra más valorada contribución a la historia de la infamia, la Guerra Civil". En fin, que cada vez estamos más cerca de acabar a leches con la inestimable colaboración de El País.

ABC vio desde el principio la que se nos venía encima. "Iglesias promete que con Sánchez, España sera plurinacional". Cuando dice con Sánchez quiere decir con él al mando y Sánchez de florero. "Negocia con catalanes y vascos apoyar el derecho de autodeterminación a cambio de sostener el Gobierno PSOE-Podemos". Bieito Rubido no ha dejado pasar un día desde la moción de censura para alertar del peligro de la dictadura que se nos viene encima. "El PSOE se está radicalizando de manera tan exacerbada que ha empezado a confundirse con Podemos". Es Podemos. "Lo que Iglesias negocia" es atornillar a Sánchez a la presidencia del Gobierno "y agotar una legislatura forzada". Iglesias va más allá de dos años, Bieito. "Nuestra nación está siendo víctima de un frente populismo radical, republicano y antiespañol que ha empezado a servir de base para la marginación del centro-derecha". Y clama en el desierto a "ese reducto del PSOE aun leal con la democracia" para que alcen "la voz". Solo que ese PSOE ya no existe, Rubido. Como dice Álvaro Martínez "Iglesias se ha hecho con los mandos del frente popular" y a Pedro sólo le importa hacerse fotitos monas y viajar, y para ello necesita a Iglesias, que se frota las manos con este presidente medio bobo que le deja hacer a su antojo. Hala Pedro, tu coge el Falcon, llevate a Begoña y a las niñas a algún sitio bonito, que de las cosas de gobierno ya me encargo yo.

La Razón está preocupada porque "Torra podrá excarcelar a los presos por la vía 100.2 tras la sentencia". Es bastante probable que para entonces ya no queden ni las migajas del Estado, Marhuenda. Antonio Martín Beaumont también se ha percatado. Claro que el caudillo Iglesias cada día se molesta menos en disimular. "Todos los movimientos de Pablo Iglesias se dirigen ahora a armar un frente que mantenga a Pedro Sánchez en el poder, con él mismo de copresidente", por eso Sánchez "mira para otro lado". De todas formas, "hace tiempo que Sánchez dio por finiquitado el constitucionalismo", le estorbaba para llegar a Moncloa. "Y quienes viven el PSOE desde dentro advierten de que el partido está atado a Pedro y nadie alzará la voz. Así pues, los socialistas viven atrapados en una tela de araña tejida por Sánchez e Iglesias". Pues que tengan un par y se amotinen, bajas masivas del partido. Empezando por Felipe González y Alfonso Guerra, siguiendo por Ibarra, Rubalcaba... Sólo un puñetazo en la mesa que haga mucha pupa puede detener la que se avecina. O desaparecerán devorados por Podemos.

La Vanguardia amenaza a Sánchez. "Urkullu e Iglesias reclaman un diálogo incondicional para Catalunya. Ambos líderes solicitan a Sánchez que 'cuide' de la mayoría que le dio el Gobierno". Hombre, Godó, no hace falta que te pongas en plan matón, Pedro lo hace de mil amores.