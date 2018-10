Iglesias, a Sánchez: "No ha estado a la altura del espíritu de la moción de censura"

"En este tema, no han estado a la altura de la moción de censura". Pablo Iglesias se ha subido este martes a la tribuna del Congreso para reprochar a Pedro Sánchez que no haya frenado la venta de armas a Arabia Saudí. Y no ha sido el único, tras el líder de Podemos han llegado las críticas de los separatistas de ERC y el PdeCAT. El PNV ha sido el único socio del Gobierno que no ha hecho sangre.

"Yo sé que en el fondo está de acuerdo conmigo, que sabe que no debemos vender armas a Arabia Saudí y que se podrían revocar esos contratos.Sé que está recibiendo enormes presiones pero le pido que no haga como el PP y que rectifique y dé una lección. Hay que dejar de vender armas a Arabia Saudí y revocar los contratos firmados", ha insistido el líder de Podemos.

Una revocación que minaría, por ejemplo, la carga de trabajo de la empresa Navantia en la bahía de Cádiz. El líder de Podemos ha dado su particular solución: "Pagar todos".

"Hay que revocar los contratos y el Gobierno tiene que buscar un comprador alternativo y, si no aparece, tiene que demostrar que la cuarta economía de la zona Euro puede asegurar la carga de trabajo de los astilleros". Es decir, que el Estado se encargue: "Algunos dicen que respetar los Derechos Humanos tiene costes y que si hay que pagar una factura la tienen que pagar los gaditanos. Lo digo muy claramente, si hay que pagar una factura, la pagamos todos".

Los separatistas

Los separatistas le han pedido a Pedro Sánchez que se "aléjese de ese agujero negro" que es Arabia Saudí. El diputado del PdeCAT, Jordi Xuclá, ha vuelto a poner de ejemplo la decisión de Merkel de suspender "la venta de armas de forma preventiva a la espera de una posición común de la Unión Europea" y le ha dado a Sánchez donde más le duele, destacando las diferencias en el seno del Gobierno: "Nosotros somos muy partidarios de los planteamientos de su ministra de defensa Margarita Robles", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de ERC Joan Tardá,en una encendida intervención, también ha utilizado a la ministra para atacar al Gobierno: "La señora Robles opinó lo que opinó por dignidad y usted la desautorizó, y autorizó la venta de cuatrocientos mil kilos de bombas de guiado láser a Arabia".

Contra Casado

Además de los ataques a Pedro Sánchez, en lo que han coincidido tanto separatistas como podemitas ha sido en atacar al líder del PP, Pablo Casado.

Iglesias ha ironizado con que el popular no está muy "preocupado por la situación de los Derechos Humanos en Arabia Saudí": "Todo el mundo está hablando del asesinato de un periodista y usted viene aquí a hablarnos de Venezuela". "Señor Casado, a la vista de su discurso, la pobre gente de VOX va a tener que cantar el 'Cara la sol' para diferenciarse de ustedes porque se lo está poniendo muy difícil", ha afirmado el líder de Podemos.

Iglesias comparaba a Casado con VOX como también hacía minutos después el diputado separatista del PdeCAT Jordí Xuclá. Pero el que ha ido más allá ha sido el portavoz de ERC Joan Tardá: "¿Cómo vamos a parar a la extrema derecha si ustedes, que son los progresistas, actúan como actúan? Si el señor Casado pudiera, nos fusilaría. El señor Rajoy, quizás no, nos metería en la cárcel", ha afirmado Tardá.