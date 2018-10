Rivera, a Sánchez: "Al buscar en el diccionario sin escrúpulos saldrá su cara"

"Usted mató políticamente a Robles". La sentencia sobre la ministra de Defensa, dirigida a Pedro Sánchez, la pronunciaba Albert Rivera nada más comenzar su discurso de réplica al presidente del Gobierno en el pleno monográfico sobre el último Consejo Europeo y sobre la venta de armas a Arabia Saudí, un asunto en el que Ciudadanos aboga por no romper "los contratos vigentes" y buscar un "consenso europeo".

El líder naranja acusó al Ejecutivo de haber montado "un lío ustedes mismos" después de que la titular de Defensa anunciase en septiembre –antes del caso Khashoggi– la suspensión de un contrato armamentístico con la dictadura saudí, que luego tuvo que ser rectificado. Rivera no se quiso detener en esa latitud para referirse a los derechos humanos, y por ello le pidió a Sánchez que se reúna con los disidentes al castrismo en su próxima visita oficial a Cuba y que no siga las directrices de su correligionario, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre Venezuela porque "nos avergüenza".

Rivera se dirigió directamente a Pablo Iglesias en el capítulo venezolano, para recordarle que es el país con más peticiones de asilo en España. "A ustedes no les preocupan los derechos humanos, les preocupa en función de qué ideología comete, o no, crímenes de lesa humanidad, y eso no puede ser" afirmó el líder naranja, quien, como antes hizo Pablo Casado, se refirió al reciente asesinato de un concejal opositor al régimen de Nicolás Maduro, "arrojado desde un décimo piso" precisó, para preguntarle al Gobierno y a la bancada de izquierdas si eso no les "preocupaba".

"Sin escrúpulos"

Después, en su segundo turno de intervención, Rivera afirmó que cuando Sánchez acabe su mandato "saldrá su cara" cuando haya que definir el término "sin escrúpulos". Porque una persona sin escrúpulos, argumentó, es alguien que tres meses antes de lograr el poder afirmó que nunca llegaría al gobierno con los que "han dado un golpe en Cataluña" o quien negocia "prebendas e indultos en la cárcel" con los golpistas.

Del mismo modo, aseguró que "no tener escrúpulos es ignorar el dolor de millones de venezolanos que sufren una tiranía", insistiendo en pedirle que aclare si en su viaje a Cuba piensa denunciar la violación de los derechos humanos y si va a reunirse con la disidencia, como hizo el expresidente de EEUU Barak Obama.