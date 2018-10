En el distrito con más electorado independentista de Barcelona, las quejas de los feligreses y una denuncia en el blog católico no nacionalista Germinans Germinabit han forzado a un párroco del Opus Dei a retirar un lazo amarillo que llevaba días colgado en una ventana de la fachada del templo. Se trata de un hecho prácticamente inédito, dadas las simpatías separatistas de la mayoría del clero catalán, uno de los sectores más participativos en las movilizaciones republicanas.

La iglesia en cuestión es la de Santa María de Gracia, un templo que a punto estuvo de ser expropiado y demolido por el Ayuntamiento de Ada Colau con el argumento de que era un "equipamiento infrautilizado y anacrónico". El "proyecto" municipal no cuajó, a pesar de que el templo carecía de párroco titular. El cardenal Juan José Omella tomó cartas en el asunto y encomendó la parroquia a un sacerdote del Opus Dei, Emili Roure Boada, que cuenta con la ayuda de otro sacerdote de la Prelatura, Enrique Cases Martín.

Hace un par de semanas, según cuenta Germinans Germinabit, se colocó un lazo amarillo en una ventana de la fachada que ante las quejas de varios feligreses se comprometió a retirar el párroco. Pasaron los días y el símbolo separatista continuaba en la fachada.

Duro editorial

El medio de información religiosa denunció el caso con un duro editorial en el que advertía sobre la deriva de algunos miembros de la Obra en Cataluña que concluía así: "También debe comprender el Opus Dei que empieza a haber muchos católicos que dudan de su actitud equilibrista ante el llamado procés. Especialmente, cuando han visto a algunos distinguidos miembros de la Obra haciendo propaganda del secesionismo, como el caso de Mn. Carol del Colegio Viaró y su cubana gigante o las posturas favorables al independentismo del Colegio La Farga o el distinguido IESE. No digamos el pseudo-colaboracionismo del único obispo del Opus Dei en España, el arzobispo de Tarragona Mons. Jaume Pujol Balcells. Por el contrario, no se recuerda ningún posicionamiento institucional en contra. Que ahora un sacerdote importante de la Obra permita en su parroquia que le cuelguen lazos amarillos, invita a pensar que aquellas voces que aseguran que el Opus simpatiza con el procés no van desencaminadas. Si no fuese así, lo tiene muy fácil Mn. Roure: haga quitar el lacito de marras y dignifique la parroquia. Demasiadas iglesias han aparecido con esteladas y lazos amarillos, provocando el enojo de muchos católicos, hartos de tanta apropiación y manipulación. Ahora sólo faltaba el Opus Dei".

Dicho y hecho, el sacerdote Roure procedió ayer a la retirada del lazo amarillo.