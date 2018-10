Un PSOE escorado a la "extrema izquierda" se suma al "acoso a la Corona"

El Mundo abre con el follón que tiene Pedro Sánchez con Arabia Saudí. "Sánchez evita una crisis con Riad por el coste electoral en Andalucía". El editorial, sin embargo, habla de la cada vez más clara toma del poder por parte de Podemos. "Podemos impone su programa ideológico al PSOE". Tras imponer sus presupuestos y negociarlos en nombre de Pedro Sánchez, ahora viene a cargarse la monarquía. "Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes han visto en esta proposición de ley una oportunidad propicia para poner a prueba a Pedro Sánchez y comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar para sacar adelante sus Presupuestos". No hacía falta, Pedro ha dado ya bastantes pruebas de que llegará a donde haya que llegar, pero no para sacar adelante los presupuestos –si no lo consigue se quedará con los de Rajoy– sino para seguir en Moncloa. "Con tal de permanecer en el poder, Sánchez está dispuesto a dilapidar la histórica moderación de un PSOE centrado y respetuoso con el ordenamiento constitucional y sumarse a la campaña de desprestigio contra el Rey y la monarquía parlamentaria", dice Rosell como sorprendido. "El PSOE debe pensar si no está pagando un precio demasiado ignominioso para que su líder siga gozando de los privilegios del poder". ¿El PSOE? ¿Qué PSOE? El PSOE ya no existe, Podemos se lo ha comido por las patas. Ante este panorama, Federico Jiménez Losantos se suma a la iniciativa de Rosa Díez. "Nuestras libertades corren peligro (…) Tiene razón Díez: los españoles debemos organizarnos ya en defensa de la Nación y su Constitución". Lo primero, liberar las urnas secuestradas. Santiago González pone en su sitio al difamador Pablo Echenique, ese "tipejo", "majadero", esa basura que se ha colado en la política para sacar tajada.

El País cuenta que "Grande-Marlaska depura la cúpula policial con tres nuevos relevos". Una auténtica escabechina está haciendo el exjuez. Ya veremos si para bien o para mal. Curioso el titular sobre la traición del PSOE a la Corona. "El Congreso acuerda eliminar el delito de injurias a la Corona". Bueno, no. Lo que pasó es que "la iniciativa de Unidos Podemos contó con el voto del PSOE y de nacionalistas catalanes y vascos". Con mucha ingenuidad, Francesc de Carreras culpa del golpe de Estado que estamos viviendo (sin pasar por las urnas) a los socios de Sánchez. "Como era de esperar desde el minuto uno tras la moción de censura, los socios parlamentarios de Pedro Sánchez se lo están poniendo difícil, muy difícil". Pues se le ve de lo más contento, con su Falcon, sus Quintos de Mora, sus viajecitos para acá y para allá. "Pedro Sánchez carece de socios leales", dice el muy cándido. "Y debería fijarse en que todos ellos apuntan al mismo objetivo: acabar con la monarquía parlamentaria para así destruir la Constitución y revertir lo que llaman régimen del 78. Cuidado, cuidado", dice. Pero alma de Dios, el primer desleal es Pedro Sánchez. Le importa un carajo la democracia, la Constitución y la monarquía parlamentaria con tal de permanecer en Moncloa. Aunque juegue con fuego.

ABC dice que el nuevo plan lingüístico de la Generalidad "extenderá la inmersión en catalán a ámbito social de los escolares. El ocio de los niños, mejor en catalán". Algunos pensábamos que eso ya se hacía mediante la vigilancia de los profesores en los patios de los colegios. Como segundo titular alerta: "El PSOE vota a favor de despenalizar los ultrajes al Rey y a España". Eso sí, hablar del franquismo conllevará penas de cárcel, las dictaduras tienen estas cosas, legislan a su antojo. Álvaro Martínez denuncia que "el PSOE se une al cerco a la Corona". Es imparable la "conversión del PSOE en un partido de extrema izquierda", totalmente a los pies de Pablo Iglesias, "que cada vez es más el que manda". El problema es que de Podemos esperábamos cualquier cosa, ya sabíamos que es un grupo ultra dirigido por un caudillo bolivariano que quiere cargarse la democracia, "lo que no esperábamos del todo (aunque apuntaba maneras) era que Sánchez metiera al PSOE en un operación de acoso a la Corona que la deje desprotegida".

La Razón se centra en el PP. "Génova zanja las críticas internas: 'El debate del giro a la derecha es estéril'". ¡Hombre!, ya era hora de que se dieran cuenta, eso es para que se entretengan La Sexta, el Escolar, la extrema izquierda (ya no hay otra), los separatistas… Marhuenda critica la "doble moral" de Podemos con Arabia Saudí. "La formación morada no protesta, o lo hace con sordina, cuando se habla del rearme venezolano, de los programas de doble uso iraníes o de la intervención militar rusa en Ucrania". Bueno, ya sabemos que Pablo Iglesias es un excelente jinete. Un auténtico jockey cabalgando contradicciones.