Bronca en el Ayuntamiento por Madrid Central: "¡Se van a poner multas antes de las elecciones!"

Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Manuela Carmena a petición del PP para pedir la paralización de Madrid Central, el área de 480 hectáreas en las que el tráfico estará restringido a partir del 30 de noviembre. "Nos quieren imponer un experimento en el que nos tratan a los madrileños como cobayas", señaló la concejal del PP, Inmaculada Sanz.

"No han puesto encima de la mesa un sólo informe técnico mínimamente riguroso que avale esta medida, que dé alternativas y soluciones a los miles de problemas cotidianos que van a causar: no hay estudio de impacto económico en la ciudad, ni siquiera hay memoria económica del gasto que va a suponer esta medida. No hay informes sobre las necesidades de refuerzo del transporte público en la EMT; no hay estudios serios sobre el comportamiento del tráfico que se desvía desde la Gran Vía y lo único que nos dicen es que va a subir un poquito el tráfico en los Bulevares y en la M-30. No hay estudios sobre las afecciones al comercio, a la actividad empresarial en la zona, sobre los efectos que rodean a todo este área, especialmente al distrito de Chamberí", enumeró Sanz.

La edil popular lanzó a la responsable de Movilidad y Medio Ambiente del Ejecutivo municipal una batería de preguntas que no obtuvo respuesta: "¿Está Madrid preparado para la movilidad eléctrica con 24 estaciones de recarga y 11 puntos de gas natural en vía pública?; ¿se da cuenta de que es absolutamente inviable, más allá de sus ensueños, que el 89% de las flotas dedicadas a distribución urbana y el 77% de los vehículos destinados al reparto a domicilio tengan que cambiarse antes de 2023?, ¿se da cuenta de que cuesta 1.300 millones de euros al sector cambiar eso antes de 2023?; ¿está garantizado el abastecimiento a los locales de centro con unos horarios tan limitados para la carga y descarga?; ¿por qué no han atendido una demanda de las familias numerosas que tienen necesidades de movilidad especiales?; ¿han estudiado las consecuencias del efecto frontera en los distritos de Chamberí, Retiro y Arganzuela?; ¿cuántos autobuses más hay hoy que cuando ustedes entraron en la ciudad?, cuántos van a poner ahora para reforzar?".

Inés Sabanés arremetió con dureza contra la bancada popular. "Lleva predicando el caos desde hace 3 años y no le llega. El lunes en la Junta de Gobierno vamos a aprobar esta iniciativa que sitúa a Madrid en la vanguardia de las ciudades europeas", zanjó entre aplausos. Sabanés quiso subrayar que Madrid Central fue ideado por el Ejecutivo de Ana Botella y que Ahora Madrid lo único que ha hecho es sacarlo de un cajón. No obstante, desde el PP se explicó que el modelo ideado por ellos no es ni mucho menos tan restrictivo como el que ahora se va a implementar, entre otras cosas porque la circulación por arterias importantes que quedan dentro de los límites de Madrid Central (Gran Vía, Atocha o San Bernardo) estaba permitida.

"Bueno, voy a cortar ese tema"

Eso sí, Sabanés aseguró en sesión plenaria que las multas "se van a poner antes de las elecciones". Sin embargo, en declaraciones a los periodistas ya no quiso ser tan taxativa. La responsable de Movilidad explicó que las sanciones comenzarán a llegar tras dos meses de remisión de cartas informativas a los ciudadanos incumplidores. Unas cartas que, según dijo, se mandarán a los vecinos desde "febrero", el mes que en el Ayuntamiento de Madrid tenía previsto que comenzasen a llegar las multas. Preguntada sobre cuándo se comenzará entonces a multar, y más en concreto si será en abril, Inés Sabanés respondió: "Bueno, voy a cortar ese tema".

Esta indefinición de la delegada ha llevado al portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, a mostrarse convencido de que el Gobierno municipal no comenzará a multar antes de las elecciones, una idea que también ha refrendado la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís.

"No saben cuándo van a empezar a multar, cuándo van a empezar a llegar las notificaciones. Ya les digo a los madrileños que las multas van a llegar después de las elecciones municipales, que no van a tener valor para que las multas lleguen antes", afirmó el portavoz popular. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos denunció que "lo que pasa siempre con este Gobierno" es que los madrileños no tienen la "más remota idea". "La señora Inés Sabanés no se ha mojado diciendo cuándo van a llegar las multas ni las cartas".

Tras conocer estos posicionamientos de la oposición, Sabanés lamentó que se esté lanzando un "bulo" y garantizó que las multas llegarán antes de las elecciones municipales.

De nuevo sin especificar la fecha en que se comenzará a multar, desde su equipo de comunicación han remitido un texto a EFE en el que indican que "Madrid Central empezará en fase manual e informativa el 30 de noviembre y poco después, en enero, se comenzará con el envío de las notificaciones de infracciones (no multas) por infracciones, con un periodo de 2 meses". "El objetivo de Madrid Central es reducir el uso del vehículo privado en el Centro para mejorar la calidad del aire, no poner más o menos multas", han añadido desde el área de Medio Ambiente y Movilidad.