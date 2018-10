El propagandista del 1-O admite que "no calculamos bien la reacción del Estado ni nuestras fuerzas"

El empresario Oriol Soler, ideólogo y propagandista en la sombra del "estado mayor" del proceso, ha asegurado en relación al golpe separatista que "a partir del 1-O, el Estado se organiza, creo que antes iba despistado, y comienza una guerra en la que el Estado intenta enseñar que como continuemos nos matará". Entrevistado en la radio de La Vanguardia, Rac1, Soler se ha referido en varias ocasiones a las supuestas amenazas del Estado con graves acusaciones. "El día 1 de octubre hay una reunión en la Generalidad en que una persona muy importante propone parar el referéndum y dice 'paremos el referéndum porque estos nos matarán'. Otra persona dice que si hay muertos no es responsabilidad suya. Y una tercera persona más importante da la razón a la primera y dice: 'nosotros no hemos explicado esto, hemos explicado la revolución de las sonrisas, no dijimos que habría sangre. Y aquí se abre un debate. El referéndum no se paró porque se consideró que seguir era lo más razonable", ha afirmado.

Preguntado si tenía constancia de la "amenaza de sangre en las calles por parte del Estado",Soler ha respondido afirmativamente: "Había un helicóptero todo el día sobre el patio de los naranjos (en el edificio de la Generalidad). Había informes y llamadas que nos decían que iban a por nosotros".

Soler era uno de los participantes "civiles" en las deliberaciones del grupo de cargos electos y "activistas" que dirigía el golpe de Estado. Había sido jefe de campaña en las penúltimas elecciones autonómicas, las de la lista conjunta entre el PDeCAT y ERC, y desde mayo de 2017 trabajaba en materia de propaganda al servicio del referéndum ilegal.

Se atribuye el relato de que el referéndum no iba de independencia sino de democracia y acusa a Hacienda de mandar requerimientos y realizar inspecciones en sus empresas como castigo por su participación en aquel grupo en el que también estaban David Madí, el exdiputado de ERC Xavier Vendrell, Mas, Marta Rovira, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Puigdemont, Junqueras, Romeva, Forn y los pesos pesados del ejecutivo regional.

Según ha narrado, "el hecho de que el Estado utilizara la sangre para parar lo que viniera condicionó de forma definitiva lo que pasó entre el 1 y el 27 de octubre". Se refiere a las dos proclamaciones de la república, la del día 10 que fue suspendida por el propio Puigdemont para intentar una negociación a la desesperada con el Estado, y a la del 27, que precipitó la desbandada del gobierno del prófugo que había estado a punto de convocar elecciones para evitar males mayores.

Tres juegos de urnas

También ha explicado detalles de la organización del referéndum ilegal. "Estaba totalmente convencido de que el día 1 de octubre habría urnas, papeletas y sistema informático. No fue un milagro. Estaba milimétricamente organizado de forma muy compleja y previendo muchos escenarios". Soler asegura que había tres juegos de urnas y tres sistemas informativos y que el censo universal o que hubiera gente "defendiendo" las escuelas "no fue una improvisación".

Soler ha reconocido, no obstante, que "no calculamos bien la reacción del Estado español ni nuestras fuerzas. No pensábamos que el Gobierno fuera ser un muro de hormigón". También cree que "la cosa más dolorosa que hemos hecho mal es no ver que hay una parte muy importante de la población que no quiere la independencia y tuvo miedo. Tenemos la obligación de convencer a más gente y ser mucho más empáticos con la que gente que tiene miedo".

Considera, además, que los separatistas se tienen que preparar "para un nivel de confrontación más grande". "El Estado nos ha enseñado –añade– que con el nivel de organización del 1-O no hay bastante. Eso quiere decir que tenemos que gobernar bien y dejarnos de subterfugios y de concursos de valientes para hablar al 40% de la gente que tiene miedo".