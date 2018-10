Pilar Barreiro, hasta entonces representante del Partido Popular, fue relegada al Grupo Mixto del Senado como consecuencia de su imputación en la Púnica. Se trató de una condición de Ciudadanos previa al apoyo de los presupuestos de Mariano Rajoy. La magistrada que ha instruido esta causa en el Tribunal Supremo concluye, después de todo, que "no hay sospechas de corrupción contra la investigada".

Ana Ferrer acuerda el archivo de la causa abierta contra la exalcaldesa de Cartagena (Murcia). La investigación no acredita que utilizara dinero público del Ayuntamiento de la localidad para mejorar su reputación en un periódico digital y en las redes sociales. Rompe con los argumentos de la exposición razonada que elevó contra la aforada el primer instructor de la Operación Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que apreció indicios de los delitos de fraude, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y cohecho.

Es la segunda vez que el Tribunal Supremo sobresee la presunta implicación de Pilar Barreiro en una causa de corrupción. La Sala de lo Penal archivó en 2016 el caso Novo Carthago por la presunta recalificación de unos terrenos próximos al Mar Menor en los que pretendían construir 10.000 viviendas, hoteles de lujo y 2 campos de golf.

Debido al "débil, equívoco y ambivalente material probatorio", la juez concluye que los hechos no encajan en los tipos delictivos. No obstante, las actuaciones pueden ser reabiertas si se encuentran nuevos indicios de incriminación. Barreiro declaró ante el Tribunal Supremo el pasado 15 de enero. Negó la comisión de irregularidad alguna en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro. De hecho, apuntó que uno de ellos, el relativo al de la Consejería de Educación, no se llegó a firmar, aunque estaba previsto que lo pagara el Partido Popular.

La investigación se ha centrado en los trabajos facturados entre junio y septiembre de 2014 como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros, que se pagaron de forma fraccionada.