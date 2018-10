Margarita Robles ha hablado en Es la Tarde de Dieter un día después del debate sobre la venta de armas a Arabia Saudí tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. En esRadio, ha contestado a Rivera, que afirmó que Sánchez la había "matado políticamente" en alusión al conflicto por el contrato sobre las bombas para Arabia Saudí y la desautorización del presidente. Robles ha dicho que Rivera, que es "político profesional" y "quiere hacer carrera", "debería enterarse un poquito". "Quizás no sabe que vengo del mundo judicial, soy juez de profesión" y "me he incorporado a un proyecto porque creía que podía aportar algo". "Que no se preocupe Rivera por mi trayectoria política, estoy colaborando ahora como hace veinte años", ha dicho en alusión a su paso por Interior en los 90. "Yo creo en este gobierno", ha insistido antes de apuntar que el asunto de las bombas "está políticamente cerrado" y respondió a que no existió "un traspaso de poderes" ni explicaciones, por tanto, de un contrato del Ejecutivo anterior.

Sobre la polémica actual, Robles ha dicho que el debate sobre la venta de armas "existe en el mundo". Ella, por su parte, se siente "solidaria con lo que piensa el Gobierno", que este miércoles defendió que no se suspendiera la venta de armamento. "Desgraciadamente en ocasiones como éstas hay que priorizar", ha dicho, "yo comparto esa decisión sin perjuicio de que nadie puede decir que es un debate que existe".

Preguntada por el hecho de que con varios ministros cuestionados por los más variados asuntos ella es la única que ha sido corregida públicamente por el presidente, Robles ha dicho que "más allá de las palabras que pudo decir Sánchez, cuando planteé una posición planteé la posición del Ministerio de Defensa". "Las posiciones diferentes lo que hacen es enriquecer la decisión final que se toma".

También se ha referido a lo que está ocurriendo en el Supremo con la sentencia de las hipotecas. Tras la disculpa de Lesmes, ha vuelto a ser muy crítica: "Me parece institucionalmente gravísimo", ha apuntado antes de decir que las palabras del presidente del TS "no son suficientes".

Robles también se ha referido a la posibilidad de que la Abogacía del Estado no vea delito de rebelión en los presos golpistas, tras lo insinuado por Sánchez y Calvo. "El poder ejecutivo debe respetar las decisiones del poder judicial" y Sánchez, ha afirmado, "lo ha dicho en muchas ocasiones". "Tengo absoluta confianza en que los magistrados de este país van a dictar la resolución que corresponda. Todos deberíamos hacer menos especulaciones" y "tener confianza" en que procederán con independencia, ha apuntado antes de insistir en que ha oído en varias ocasiones al presidente decir que "nunca" iba a decir a los tribunales lo que tienen que hacer.

Además, en la entrevista, Robles se ha referido a las palabras de Casado en el debate sobre el papel de Sánchez en el golpe de Estado: según la ministra, la "exigencia al principal partido de la oposición tiene que ser mucho mayor" que la de otros partidos, como los separatistas, que han dedicado calificativos de todo tipo al presidente. La ministra se ha jactado del apoyo de Sánchez a Rajoy en el desafío separatista y ha dicho que "no todo vale en política": "Es necesario que haya una oposición que controle al Gobierno pero no se puede alterar la verdad".