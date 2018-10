Verstrynge enfurece a Podemos por sus declaraciones sobre los andaluces: "Mucho rebujito,muchas gambitas..."

La campaña de próximas elecciones andaluzas del dos de diciembre se acerca y los partidos tratan de evitar declaraciones polémicas que les puedan restar votos, pero en algunas ocasiones no es posible.

Hace una semana, fue el PP el que no pudo frenar la polémica cuando la exministra Isabel García Tejerina afirmaba que "en Andalucía lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León", levantando una auténtica polémica.

Controversia que se ha extendido hasta Podemos. El culpable ha sido Jorge Verstrynge, cercano al partido morado que, este jueves sorprendía en la Sexta defendiendo a Tejerina: "Mi madre era andaluza y estoy desconcertado al ver la falta de sentido del humor que tienen los andaluces de un tiempo a esta parte. Se han metido mucho con Tejerina por lo que dijo, que quizá fue una exageración, pero también es verdad que la formación de la juventud andaluza es menos buena que la de la juventud de una parte importante del país. Mucho rebujito, mucha cervecita, muchas gambitas, mucha playita, mucho ordenador o móvil...", añadía el politólogo echando más leña al fuego.

Enfado de Rodríguez

Palabras que han sentado como un jarro de agua fría en Podemos Andalucía. El enfado es tan destacable que su líder, Teresa Rodríguez, ha respondido en las redes sociales a Jorge Verstrynge: "Dejen de manchar el nombre de Andalucía. Tejerina, Verstrynge... gente de derechas que desprecia al pueblo andaluz. No son bienvenid@s en nuestra tierra", comenzaba la dirigente morada.

"Lamentable ver al señor Vestrynge, que presume de intelectual, tirando del típico 'como tengo familia andaluza' opino sin tener ni puñetera idea de lo que hablo. Necio", continuaba Rodríguez en las redes sociales.

"Y, además, quejoso de que ya no le riamos las gracias supremacistas a los señoritos del norte. Necio. La explicación de Verstrynge es aún peor. Los andaluces y andaluzas no emigramos por no tener formación sino ¡por no tener industria!, ni tierras ni sectores productivos con valor añadido. ¡Dejen de querer enseñarnos a pescar y devuélvannos la caña!", terminaba.