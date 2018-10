El primer aniversario de la proclamación de la república catalana y de la fuga de la mitad del gobierno regional no está siendo precisamente una fiesta separatista. La división entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat) se agudiza, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) eleva la presión sobre el ejecutivo regional mientras que presos y prófugos discrepan abiertamente sobre la estrategia a seguir. El 27-O, cuando en la cámara catalana se declaró que Cataluña era "un estado independiente en forma de república", es el reverso del 1-O, una muestra palmaria de la impotencia y la improvisación de los golpistas, así como de su fractura.

La exconsejera de Enseñanza del gobierno catalán fugada en Escocia, Clara Ponsatí, no se cansa de hablar claro y lanzar mensajes contundentes relativos a la improvisación y el descontrol en la Generalidad durante el golpe de Estado. Además de haber calificado la declaración unilateral de independencia ("DUI" en la jerga separatista) de "farol" y "brindis al sol", ahora reprocha que algunos de sus compañeros se presentaran ante la justicia y critica el misticismo que aparenta el líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Incongruencia máxima"

En una entrevista con el diario El Punt-Avui, Ponsatí afirma que es una "incongruencia máxima ponerte a disposición de la justicia de la cual te acabas de declarar independiente". "El 'Govern' -añade- tenía unas obligaciones históricas, y si bien yo no habría hecho la DUI, te obligaba como mínimo a mantener la dignidad y a no doblegarte ante unas instituciones de las que acababas de decir que ya no tenían sobre ti".

Ponsatí considera que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn "se entregaron y entregarse era inconsistente". Y continúa: "El argumento de que tuvieron valor para dar la cara es verdad, pero los que estamos fuera también la damos, y nuestra cara se ve y se siente. Y ha puesto al Estado en jaque. Haber tenido todo el gobierno en el exilio, dada la situación de derrota temporal, habría sido infinitamente más potente, pero en fin, tienen todo mi respeto".

Junqueras, el evangelista

La exconsejera fugada se muestra sumamente crítica con ERC, desvela que no ha recibido visita en el "exilio" de ningún dirigente de la formación republicana y arremete contra la estrategia del partido de Junqueras, partidario de "ensanchar la base" antes de volver a plantear otro desafío al Estado. Según Ponsatí, se trata de "una táctica que vemos por inferencias: como el líder de ERC se comunica a través de los Evangelios es difícil de interpretar". Ponsatí es partidaria de adelantar las elecciones en Cataluña, ya que en su opinión el Parlament no tiene una mandato claro".

Las duras declaraciones de Ponsatí han aparecido el mismo día que la carta del preso Jordi Sànchez en la que reclama "discreción" a ERC y el PDeCAT a la hora de negociar los Presupuestos y que no utilicen a los presos separatistas como "moneda de cambio". Según Sànchez, la hiperventilación nacionalista puede tener consecuencias no deseadas, como que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, modifique su actual política de acercamiento al separatismo o que la Fiscalía se niegue a rebajar "de oficio" la calificación de los delitos de los golpistas para preservar su independencia. Además, apunta que "no hicimos el 1-O para negociar los presupuestos".

La ANC, contra ERC

En cuanto a la ANC, este sábado ha convocado a los ciudadanos a colapsar los cinco registros autonómicos abiertos en Cataluña con la petición de que la dicha DUI se publique en el "Diari Oficial de la Generalitat". Como quiera que el único registro abierto en Barcelona es la consejería de Economía, en manos de ERC, la ANC se plantará ante las puertas para repartir los formularios con la petición. El malestar en el partido de Junqueras es mayúsculo. Preferirían que la ANC se fuera a manifestar al Parlament o a la sede de la Generalidad. En la ANC alegan que la cámara está cerrada y en "Palau" no hay registro los sábados.