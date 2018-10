El Gobierno lo niega todo: niega instrucciones a l Fiscalía y a la Abogacía, niega haberse decantado por un delito de rebelión, niega que éstas sean un gesto a los independentistas y niega también que haya presiones explícitas al Supremo para que descarte ese delito de rebelión. Una negativa en la que llama la atención la argumentación dada por la portavoz del Gobierno al sugerir que los magistrados del Tribunal Supremo que denuncian este viernes en el diario EL MUNDO presiones "explícitas" del Gobierno que "ponen en peligro el Estado de Derecho" reponden a que tienen la piel muy fina.

"Es una cuestión tremendamente subjetiva. Hay personas que se sienten más vunerables, heridas u ofendidas por las manifestaciones que se puedan hacer desde un ámbito o desde otro", respondió Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario de Sevilla. Y argumentó que "el Gobierno no hablaba para nada del poder judicial ni pretendía orientarle hacia ninguna parte" cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta, Carmen Calvo, abogaron públicamente por descartar el delito de rebelión.

"Todo el mundo es libre para tener sentimientos y poder expresarlos pero no hay ninguna presión al poder judicial", insitó Celaá que negó hasta en cuatro ocasiones que haya "instrucciones ni a la Ficalía General del Estado ni a la Abogacía". Preguntada por Libertad Digital por la ruptura de la consigna de no valorar sentencias ni asuntos judiciales para respetar su independencia y la separación de poderes, Celaá también negó la mayor:

"El Gobierno no valora las sentencias. Lo que ustedes oyeron fue una mención a Federico Trillo cuando se estaba hablando de la derechización de las fuerzas políticas. El gobierno no marca el paso a nadie" y mandó un segundo mensaje a los jueces: "si verdaderamente los tribunales son independientes no tienen por qué alterar su paso". "el Gobierno tiene manifiesta y fehacientemente clara la separación de poderes".

Y la útima negación: que esto sea un gesto a los independentistas. "No, no es un gesto. No necesitamos hacer ese gesto. Conocen perfectamente los independentistas a través de las informaciones que ha hecho el Gobierno que no vamos a determinar ni a incidir ni a impactar en las decisiones del poder judicial. Y eso lo conocen los independentistas perfectamente.