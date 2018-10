Se agrava la crisis de los 'comunes': Alamany deja la portavocía denunciando "presiones"

Los Comunes de Ada Colau viven días convulsos. Hace menos de una semana, su portavoz, Elisenda Alamany, impulsó un manifiesto que llevaba como título "Somos comunes. Somos soberanistas". Un escrito en el que, junto a varios miembros más de la formación, se alineaba con posturas separatistas y que no gustó nada dentro su grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña.

Tal ha sido la disconformidad de algunos de sus compañeros con este proyecto que durante la semana pasada se intentó apartar a Alamany de su puesto en el grupo parlamentario. No lo consiguieron con ella pero sí que destituyeron a su mano derecha en la Cámara, y ya excoordinador del grupo, Marc Grau.

Pero finalmente, la "presión" ha podido con ella y este lunes ha anunciado su renuncia como portavoz del grupo. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que denuncia esas "presiones" e intentos de intervención en la organización del grupo en la Cámara catalana.

"Estos últimos meses, se ha constatado la presión y la tensión hacia posicionamientos políticos y la voluntad por parte de algunos a la hora de intervenir la organización del grupo parlamentario", asegura en el texto publicado en sus redes sociales en el que precisaba también que mantendrá su escaño.

Un nuevo episodio de la crisis

"La nueva política que debemos construir no creo que pase por resignarse o conformarse. La discrepancia no calla por comodidad, ni se hace cualquier cosa para mantener un cargo. Es por eso que he decidido renunciar al cargo de portavoz del grupo parlamentario de Cataluña en Comú Podem", ha explicado, antes de reivindicar la necesidad de seguir "construyendo una nueva política" para dejar al margen las "malas prácticas".

Esta decisión de Alamany es un nuevo ejemplo del polvorín en el que se ha convertido el partido de Ada Colau tras la marcha de Xavier Domènech hace algo más de un mes. Los socios de Podemos en Cataluña no levantan cabeza y no censan las batallas internas entre miembros del grupo parlamentario. Este martes se reunirán para tratar de cerrar esta herida y estudiarán quién sustituirá a Alamany.