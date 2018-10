El diputado del PP, insultado por Rosa María Mateo: "Ha perdido todos los papeles que pudiera tener"

Rosa María Mateo llamó "mezquino y miserable" a un diputado del PP este martes en el Congreso. Los insultos se produjeron durante la comparecencia de la administradora única provisional de RTVE, realizada a petición de los populares. El grupo parlamentario del PP quiso saber más acerca de su sociedad patrimonial. Esto le ofendió a Mateo.

"Creo que ha perdido todos los papeles que podía tener. Ha quedado en evidencia que no tiene la categoría suficiente para estar al frente de RTVE. No ha sabido explicar los motivos por los que mantiene una sociedad instrumental que le ha servido para ahorrarse unos dineros que otros españoles no pueden hacer", señaló en declaraciones a Es la tarde de Dieter el diputado insultado por Mateo.

Ramón Moreno explicó en esRadio que quien consta como apoderada y propietaria de esta sociedad es Rosa María Mateo, propietaria del "51% de las acciones". Y su hijo figura como socio, "con el 49% de las acciones". Según el diputado popular, la sociedad "ha cambiado hasta en dos ocasiones el objeto social". Ahora se dedica "a asuntos relacionados con la comunicación, el cine, la publicidad…". Algo incompatible legalmente con el puesto que ocupa al frente del ente público.

"No me cabe la menor duda de que debe dimitir. Ni esta a la altura, ni esta capacitada. No hay transparencia en RTVE. No ha explicado los motivos por los que tiene esta empresa, que no tiene trabajadores, que tiene pérdidas (…). No cumple nada de lo que piden las leyes. Ella debería reflexionar y presentar su dimisión al frente de una corporación que desconoce y que se ha dedicado a purgar lo que funcionaba", sentenció el diputado del PP.

Ramón Moreno no ha recibido una llamada de disculpa de Mateo. Tampoco quiso retirar sus palabras del diario de sesiones. "Cuando ha acabado la comisión he pedido una cuestión de orden para invitarla a que retirara sus insultos, pero ella se ha negado en base a que se había hablado de su hijo", pero "yo he hablado de un socio propietario de una sociedad de la que ella forma parte", explicó Moreno.