Rídiculo. Así se resume la posición del Gobierno tras los dos comunicados del Arzobispado de Madrid y del mismísimo Vaticano en el que desmienten el supuesto acuerdo sobre la inhumación de los restos mortales de Francisco Franco, en el que se descartaba el emplazamiento en la cripta de la Catedral de La Almudena.

Tras las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno anunciando un acuerdo para que "obviamente" los restos mortales de Francisco Franco no se entierren en la Almudena, el Estado Vaticano hacía público un comunicado en el que el portavoz del Vaticano, Greg Burke, precisó que "en ningún momento" el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, "se pronunció sobre el lugar de la inhumación" en su reunión este lunes con Calvo aunque vio "oportuna" la solución de explorar otras alternativas al entierro en La Almudena a través del diálogo con la familia que le compete al Gobierno.

Un tirón de orejas del Vaticano por el que fue preguntada nuevamente en los pasillos la vicepresidenta Calvo: "Bueno, yo he hablado con su secretario de Estado en el que hemos decidido trabajar conjuntamente, tanto el Gobierno de España como la Iglesia Católica, para encontrar una salida a que los restos de Franco no se inhumen en La Almudena. Esto es así. Y es así...", dijo con una risa nerviosa.

Preguntada nuevamente por el desmentido de las autoridades vaticanas, se limitó a echar balones fuera: "No entro, como no puedo ni debo entrar, a los asuntos que afecten internamente a su organización o cómo puedan ellos organizar el acuerdo de trabajar conjuntamente para que los restos de Franco estén un lugar en el que no se pueda producir ningún tipo de enaltecimiento. Esto fue literalmente así como ayer lo debatimos durante bastante rato".

Calvo también dijo desconocer "en qué línea interna van a trabajar, yo eso lo respeto perfectamente". Y argumentó que "el mecanismo" para impedir la inhumación en La Almudena sería a través de la Ley de la Memoria histórica. "Lo dice muy claramente y con la modificación que hemos hecho queda más meridianamente que no se puede hacer. Es algo que en nuestro país está prohibido por la ley. Esto fue parte también de la comprensión" de las autoridades vaticanas.

Según la número dos del Gobierno, la nueva ubicación sin concretar debería ser "un lugar decoroso para el respeto de su familia pero nunca en un espacio para que pueda ser enaltecido". Interrogada por el cambio de opinión del Gobierno que hace días defendía que no podían actuar sobre la decisión de la familia de llevar los restos a La Almudena, este martes justificó que "no somos responsables de la inhumación pero sí somos responsables de que no esté en un lugar en que pueda ser enaltecido porque esto es lo que dice la Ley y en lo que coincidimos el secretario de Estado y yo: trabajar juntos para buscar una solución".