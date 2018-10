La 'bofetada' de la Iglesia a Carmen Calvo con el lío de Franco, según 'La Razón'

El Mundo abre con que "la Generalitat insta a delatar a los colegios que enseñen en español". Ah, ¿pero hay colegios que enseñan en español en Cataluña? Pensábamos que ya no había ninguno. "Merkel 'pasa página' y se agrieta el muro antipopulista en la UE". Rosell la despide con pesar. "Serán muchos en Europa los que echen de menos su liderazgo". El periodista Marcel Gascón Barberá escribe un largo artículo en el que dice que "es la hora de criticar a Vox". Pues llega usted un poco tarde, desde lo de Vista Alegre no se hace otra cosa. Dice que el éxito "ha puesto al partido de Abascal en el centro del escenario político español, y no son pocos los pronósticos que le dan más de un diputado en el parlamento". Hasta que lleguen a tener los 70 de la extrema izquierda de Podemos y manden en La Moncloa aún queda trecho. Y se enfada con los que no están todo el día alertando de que viene la extrema derecha con el argumento de que no son nadie y tenemos peligros más inminentes. Es una "excusa y no consigue esconder la naturaleza antidemocática de un proyecto tan antiliberal, dogmático e intolerante como el que fundó Sabino Arana y el que acaudilló Pujol. Pablo Molina ha escrito en Libertad Digital que 'el miedo cambia de bando' con la entrada en el patio político de Vox. Pero a lo que deberíamos aspirar es a quitarle el poder al matón sin entregárselo a otro matón. Y a que nadie tenga miedo". A eso vamos, Gascón, pero es que lo que nos tiene acojonados son los hechos actuales: que la extrema izquierda con Pablo Iglesias a la cabeza y los separatistas son los que mandan en España en estos momentos.

El País abre a bombo y platillo con que "Ciudadanos rompe la estrategia del PP que bloquea el presupuesto". Cuenta Elsa García de Blas que "el partido de Rivera cambia el paso". Que "están cansados de quedar supeditados a la conveniencia del PP y han optado por priorizar su estrategia" y que el PP se busque la vida, que tiene "100 diputados más que nosotros". Pero lo que llama la atención de El País de hoy es lo que no lleva. Era de esperar que vendiera como un gran triunfo del Gobierno la visita de Calvo al Vaticano sobre la última morada del dictador. Pues ni palabra en portada, lo deja para las páginas de Sociedad y encima titula que "nadie sabe cómo evitar que Franco vaya a La Almudena", que es lo mismo que dejar al Gobierno, que vendió la reunión como que ya estaba todo atado y buen atado, en paños menores.

ABC está cabreadísimo con Ciudadanos. "Rivera deja tirado al PP". "Cs renuncia a seguir paralizando la tramitación de los presupuestos pactados por PSOE y Podemos y les permite sortear el veto del Senado. Defiende que cambia de estrategia para garantizar el normal juego parlamentario y el PP le acusa de dejarle solo frente a Sánchez y sus aliados". En fin un lío. Claro que en el PP deberían tener en cuenta que el primero que les dejó solos frente a Sánchez y sus aliados fue el propio Rajoy al entregar el gobierno a la extrema izquierda para hacerle daño a Ciudadanos. Del jardín del Gobierno con Franco habla Jesús Lillo. "Carmen Calvo pidió a Parolin que le arregle lo de la Almudena", qué trago para un gobierno anticlerical. "Muy desesperados tienen que estar en el Ejecutivo para mandar a Roma a la vicepresidenta y enfangar a la Iglesia en un asunto, privado y meramente propagandístico, que a los curas les da a estas alturas bastante lo mismo". Pero hija, ¿no tenéis cosas más importantes que hacer que os liáis con un tío muerto hace 40 años? "Parolin le dio largas vaticanas". Que se hará lo que se pueda, que qué tal si hablamos del IBI de la Iglesia y las clases de Religión, que en fin, hija mía, hay muchos temas de los que hablar.

La Razón revela la conversación real entre Calvo y el Vaticano y explica lo de El País. "Gobierno: 'Tenemos un problema'. La Iglesia: 'Tenéis un problema'". Perdona, bonita, pero en este jardín os habéis metido vosotros solitos. "Los obispos avisaron ante la visita de Calvo a Roma de que deben negociar con los Franco y no con ellos". Marhuenda se regodea. "La santa sede no tiene intención alguna de inmiscuirse en la exhumación y posterior inhumación de los restos de Franco", que van a dar más vueltas que Felipe el Hermoso. "Si la familia quiere enterrar sus restos en la Almudena están en su pleno derecho. Ahora, el Gobierno pide árnica cuando nunca consideró la salida negociada como una opción. Ya es demasiado tarde".

La Vanguardia da el titular que no da El País. "Calvo logra implicar al Vaticano para no enterrar a Franco en la Almudena". "Al Vaticano le incomodaría tanto como al Gobierno que finalmente Franco sea enterrado en la cripta de la catedral de la Almudena (…)". "Son conscientes de que tienen un problema", admitieron fuentes gubernamentales tras la cita en el Vaticano". O sea, que La Vanguardia le carga el muerto –nunca mejor dicho– en exclusiva al Vaticano. Estaremos atentos del desarrollo de tan interesante serial con los huesos de Franco.