Marlaska no desmiente su chivatazo a Sánchez sobre el juez Andreu

El Ministerio del Interior se ha negado a desmentir la información publicada por el diario El País donde aseguró que Fernando Grande Marlaska advirtió al presidente del Gobierno de que el juez Fernando Andreu podría salir en las grabaciones del ex comisario José Manuel Villarejo. La información, que supuestamente provenía de la Policía, acabó frustrando el nombramiento del magistrado como Secretario de Estado de Justicia por parte de Dolores Delgado, conocida amiga suya. Según el departamento de prensa del ministro, no hay "nada que comentar", porque a Marlaska "no le interesa mucho hablar del tema". Casualmente, tal y como informa Ketty Garat, este martes el PSOE ha propuesto al juez Fernando Andreu como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

El pasado 1 de octubre, el diario El País publicaba la información bajo el siguiente titular: "El juez Andreu, primera baja colateral de Villarejo".

La noche del martes 12, Fernando Grande-Marlaska, que llevaba dos días con informaciones sobre el posible nombramiento del juez —los tres han coincidido en la Audiencia Nacional—, se debatía sobre la posibilidad de hablar con el presidente de Gobierno y compartir con él datos que poseía y que podían afectar a Andreu y al Gobierno. Finalmente, Grande-Marlaska avisó al presidente de que, según información policial, el nombre del juez de la Audiencia Nacional podía aflorar en grabaciones de comidas a las que había acudido con el comisario de policía encarcelado José Villarejo.

A pesar de la gravedad del asunto, ningún partido político se interesó por esta cuestión, así que, dos semanas después, aprovechando una entrega de medallas a la Policía y la Guardia Civil, esRadio decidió preguntar personalmente a Marlaska si dicha información era cierta. A su llegada, el ministro consiguió esquivar nuestros micrófonos, pero a la salida no le quedó más remedio que atender a los periodistas. "¿Es verdad que usted avisó al presidente de que el juez Fernando Andreu podría salir en las grabaciones de Villarejo?".

"Hoy estamos aquí fundamental y sustancialmente para reconocer el trabajo de funcionarios, funcionarias y de gente que colabora con nosotros... Y dejadme que hoy exprese otra vez mi recuerdo en relación al guardia civil que ha perdido hoy la vida", respondió Marlaska. Se refería a José Manuel Arcos Sánchez, el agente que fue asesinado en la madrugada del 15 de octubre por un delincuente que se saltó un control policial en Granada. "¿Pero avisó al presidente?, ¿miente el diario El País?", insistimos. "Hoy estamos en estas cuestiones", zanjó el ministro.

El pasado martes, 23 de octubre, acudimos a la sesión de control al Gobierno en el Senado con el fin de plantearle la misma cuestión, pero Marlaska llegó con prisas en el último momento y, una vez más, consiguió esquivar nuestras preguntas bajo la excusa de que no tenía tiempo.

Este lunes, sin embargo, cuando los audios de Villarejo ya no apuntaban al Gobierno, sino a la ex secretaria general del PP, el ministro del Interior sí accedió gustoso a atender a los medios para responder a todas las cuestiones que quisieran plantearle. Y eso a pesar de que acudía a recoger un premio de los trabajadores autónomos en nombre de la Policía y la Guardia Civil. Nadie le preguntó por Cospedal, pero sí por otras noticias publicadas el pasado fin de semana a propósito del famoso ex comisario. El objetivo del Ministerio, dijo Marlaska, es "dar el servicio debido a los fiscales y al juez encargado del caso para que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias".

Apelando a esa voluntad de colaboración, el programa Es la Tarde decidió entonces enviar un correo electrónico a su departamento de prensa, con el fin de que nos aclarasen, aunque fuese vía email, "si es cierto que Marlaska avisó al presidente del Gobierno de que Fernando Andreu podría salir en los audios del ex comisario Villarejo o si El País miente". Ante el silencio del Ministerio, este martes hemos vuelto a insistir y la respuesta de sus responsables de prensa no ha podido ser más clara: "El ministro no tiene nada decir. No comentamos noticias de otros medios. No le interesa mucho hablar del tema".

Perplejos, no sólo por la respuesta en sí misma, sino porque Marlaska eludía desmentir a El País, solicitamos a Interior que nos respondieran por correo electrónico: "Como te acabo de comunicar al respecto por teléfono, no tenemos nada que comentar".

Curiosamente, esta evasiva del ministro coincide con la propuesta del PSOE para que el juez Fernando Andreu se convierta en vocal del Consejo General del Poder Judicial.