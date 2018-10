Rubalcaba presumió de espiar al PP cuando se reunieron Cospedal y Villarejo

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reunió el 21 de julio de 2009 con el comisario José Manuel Villarejo en la sede del PP, en Génova 13, según una nueva tanda de audios desvelada por Moncloa.com. La también exministra de Defensa organizó el encuentro junto a su marido, Ignacio López del Hierro, con quien el policía decía haber "hecho muchas maldades juntos, pero ya todas se nos han olvidado".

Cabe recordar que estas grabaciones se hicieron en el mismo año en que, el ministro del Interior de entonces, Alfredo Pérez Rubalcaba, en plena sesión plenaria, a finales de noviembre, se dirigió así a la bancada popular: "Un consejo gratuito: cuando vayan a hablar con ustedes dos, con el señor Pons y con el señor Floriano, nunca vayáis solos. Siempre acompañados". El ahora diputado Esteban González Pons denunció que, "al terminar la sesión, paseando por el pasillo, el ministro del Interior había buscado a uno de los diputados que le había preguntado. En concreto, al diputado que le había preguntado por el caso SITEL. Y, junto conmigo, lo ha llevado a una habitación donde le ha advertido de que escucha todo lo que dice y ve todo lo que hace". Por su parte, el socialista señaló que "eso es una solemne estupidez. Es lo que les he dicho: ellos han negado que dijeran que el Gobierno espiaba. Y yo les he dicho: '¡Si os escucho en las radios y en las teles!'". Estos cortes han sido recuperados por Es la mañana de Federico de esRadio.

En los audios publicados este martes por Moncloa.com, se escucha a Villarejo preocupado por que alguien supiera de su presencia allí, y a Cospedal tranquilizándolo: "Se supone que este señor tendría que haberse ido ya, que estaba ahí, con (el periodista) Fernando Jáuregui. (...) No hay nadie ahora (…). Esta planta está en obras y aquí no hay nadie. Aquí estamos sólo Mariano (Rajoy) y yo, y ahora no está, o sea, que no hay nadie (…) No debe saberse (la reunión), que yo soy la primera que a mí también se vendría abajo, sería absurdo".

Villarejo entró en Génova 13 en un vehículo camuflado y con el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro. La conversación entre el policía y la entonces secretaria general del PP duró algo más de hora y media. Este martes sólo se han publicado los fragmentos previos y posteriores a la reunión.

Cómo se gestó la reunión

La cita se organizó el día antes de la reunión, el 20 de julio. López del Hierro quedó con Villarejo y le dijo que sería bueno que se reuniera con su pareja para trasladarle en persona toda la información que manejaba sobre el caso Gürtel y otros escándalos que afectaban al PP, como los casos Brugal y Umbra.

"Yo antes o después voy a preparar una reunión tuya con ella, sabes...", se escucha a López del Hierro. "Cuando tú quieras... Claro hombre, para cualquier cosa. Lo ideal es, como dicen en mi pueblo, en tu casa o en la mía. De la manera más discreta... Y con Juan (Cotino, del PP valenciano) siempre me he visto en mi casa. Le recojo en el aeropuerto o donde sea, le llevo a casa y allí... Porque todo lo que sea seguimiento…", le pidió el policía.

Cospedal no tardó en encontrar un hueco en su agenda para recibir al comisario.