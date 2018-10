Moncloa.com publica este miércoles una nueva tanda de grabaciones de la reunión de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el comisario José Manuel Villarejo en la sede del PP, el 21 de julio de 2009. En los audios se escucha que el policía acordó con la popular y con su marido que haría "trabajos puntuales" para el partido y, sobre todos los nombres, destaca el de Luis Bárcenas.

Durante la conversación, Cospedal se refiere a la investigación del caso de los papeles del tesorero del PP, abierto por la Audiencia Nacional como una pieza separada del caso Gürtel. "Yo la información que tengo es que desde luego lo van a imputar. (…) A mí, si me dicen pasado mañana 'pedimos el suplicatorio', se acabó (…), acabamos ya", dice la exministra.

La ex secretaria general dice que su tesorero "va a declarar mañana, pero si el juez tarda, dice 'bueno, pues oigo la declaración y ya en septiembre empezaré otra vez y ya veré cuándo pido el suplicatorio'. Claro, a nosotros nos alarga la situación, porque objetivamente yo no tengo una situación judicial, porque él no la tiene". Villarejo responde que "como el PSOE o el entorno del juez se entere de esto, va a pedir que sea en septiembre".

El comisario continúa diciendo que "hay que procurar entre todos intoxicarlos con que Bárcenas ya está totalmente contaminado y, por tanto, él ya está amortizado y, por lo tanto, tenerlo ahí es, digamos, un pim, pam, pum, que mientras lleguen las tortas a él, no le dan a nadie más. (…) Él ha alardeado de que se ha llevado papeles, de que los tiene guardados. Yo no sé si al final se los habrá llevado o no, pero él ha alardeado de eso". "Se ha llevado menos de los que ha dicho", apunta Cospedal.

"El cabrón del 'Albondiguilla'" y el 'pendrive'

En un momento, hablando de la Gürtel, Villarejo admite que él estuvo en los inicios de la investigación y comenta cómo ha estado informando de las pesquisas policiales en curso al exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el popular Arturo Gómez Panero, alias el Albondiguilla: "Una de las personas que se entera es Arturito, el cabrón del Albondiguilla, lo digo para que le tires de las orejas. Le digo: 'Oye, habla con tu partido'. Y si me pillan hablando con él. Me dijo que él tenía buena línea con el portavoz del Senado. Con Pío García Escudero. Le digo: 'Búscate la fórmula de hablar con la segunda del partido', porque yo…". "Pues no lo hizo, no", responde Cospedal.

Finalmente, aparece en la conversación el "famoso pendrive" de Bárcenas. "Hay mucha chicha, hay mucha chicha –dice Villarejo–. (…) Ese pendrive, por cierto, es mortal. Porque ahí hay anotaciones y tal…". A Cospedal se le escucha reírse.