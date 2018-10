Ataque de celos de podemitas y separatistas con su socio Sánchez

Este miércoles no ha sido un buen día para los socios de Pedro Sánchez. Aquellos partidos que, moción de censura mediante, le auparon al poder están molestos con el presidente del Gobierno y no sólo por un motivo.

En primer lugar, a los separatistas, contra lo que pudiera parecer, no les ha gustado que Pedro Sánchez "especule" con "indultos" cuando hay "compañeros" suyos que continúan presos. El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha sido el que ha trasladado esta idea en los pasillos del Congreso, reiterando que su partido sólo admite la absolución de los encarcelados. Nada más que eso, como reitera siempre que puede el presidente catalán, Quim Torra.

"El único escenario que podemos contemplar es la absolución y, por tanto, me parece absolutamente fuera de lugarespecular con indultos. Estamos muy preocupados por lo que la Fiscalía vaya a comunicar este jueves y continuamos absolutamente indignados por esta prolongación de las prisiones provisionales", ha asegurado Campuzano que también ha pedido al presidente del Gobierno "coraje" para acordar "un referéndum de autodeterminación" al estilo "escocés".

Los Presupuestos

Pero no sólo por este asunto están molestos los representantes del PDeCAT. Campuzano se ha sumado a Pablo Iglesias para trasladarle al Gobierno que ha entrado en una "contradicción" al estar dispuesto a negociar los presupuestos con PP y Ciudadanos."No puedes pretender gobernar con quienes has echado del Gobierno y, al mismo tiempo, con los que te han permitido estar ahí", ha asegurado Campuzano. Antes, Pablo Iglesias, desde su escaño, le ha advertido a Pedro Sánchez "que no se equivoque de aliados".

Pero más allá ha ido el secretario de Organización de la formación morada. Pablo Echenique, en una entrevista en TVE ha tachado de "incoherente" que Sánchez ofrezca a PP y Cs negociar los PGE.

El PP y Ciudadanos ya han descartado esta posibilidad aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en los pasillos del Congreso en que, desde el Ejecutivo, están "dispuestos siempre a dialogar" con todas las formaciones políticas. "Con Podemos hemos dibujado el esqueleto básico pero, a partir de ahí, invitamos a otras formaciones, que si se sienten cómodos o quieren matizar o incorporar algo que no distraiga el espíritu de esas cuentas públicas, estamos dispuestos siempre a dialogar". Declaraciones que han sentado como un jarro de agua fría en la formación de Pablo Iglesias.