Junqueras reta al Estado para celebrar un año de cárcel: "Les hemos perdido el miedo"

Fiesta grande en la cárcel de Lledoners, que acoge a los golpistas varones. Se cumple este viernes un año del encarcelamiento de Oriol Junqueras y de Joaquim Forn y ERC ha organizado una celebración popular en la explanada de la prisión. Según los convocantes, quince mil personas venidas en autocares de toda Cataluña y Valencia han asistido al acto.

La moral de los presos es alta horas antes de que la Fiscalía dé publicidad al escrito provisional de acusaciones. Todo indica que ha optado por mantener el cargo de rebelión, lo que implica una petición de pena para Junqueras, como líder del golpe, de más de 20 años. Algo menos para los otros exconsejeros. Para el exjefe de los Mossos, el "major" Trapero, que será juzgado en la Audiencia Nacional, también se apunta el delito más grave, la rebelión.

Día intenso para los políticos presos en Lledoners. Han recibido las visitas institucionales del presidente del Parlament, Roger Torrent, y del vicepresidente autonómico, Pere Aragonés, además de los despachos habituales con abogados y otras visitas. Y por la tarde, gran mitin, pero sin intervención de ningún representante de Junts per Catalunya (JxCat) ni del PDeCAT. Se trataba de una fiesta privada de ERC en la que sólo se coló Joaquim Forn, de cuya estancia en prisión también se cumple mañana un año. Su esposa, Laura Masvidal, leyó una carta en la que el exconsejero de Interior. "La prisión nos ha hecho más fuertes e iremos al juicio con la cabeza bien alta. Nadie nos parará, ni los tribunales ni las amenazas, y nos mantendremos siempre fieles al servicio de este pueblo", ha escrito Forn.

El combo de Llach y saludo de talego

También han intervenido Torrent, la diputada de Podemos Elisenda Alemany, el productor televisivo Josep Maria Mainat, el exdiputado de la CUP David Fernández (el que le enseñó la chancleta a Rato en una comisión de la cámara catalana), Lluís Llach y familiares de Romeva y Junqueras.

Fernández y Llach, junto a otros artistas, han llevado a cabo una actuación musical para amenizar el mitin, cuyo plato fuerte ha sido el saludo a gritos de los presos a la concurrencia, recibido con una fuerte ovación del público.

🎥 Avui els milers de persones que som a Lledoners hem pogut tornar a sentir la veu de l’Oriol @junqueras des de la presó. Gràcies! 💛 #1anyInjustícia pic.twitter.com/dq0ZzlOf6z — FreeJunqueras (@FreeJunqueras) November 1, 2018

La víspera de las calificaciones fiscales, Junqueras asume orgulloso su papel en el golpe. Su padre, un hermano y una cuñada han sido los encargados de leer su última carta. "Si creían que encarcelándonos recularíamos, es que no nos conocen. Hace muchos años que perseguimos un sueño y no nos detendremos nunca. Cada día que nos mantienen en prisión nuestro movimiento se hace más grande, más creíble y más invencible. Hemos ganado toda la legitimidad y credibilidad delante del mundo. Estamos preparados para el juicio que llega y que no será un juicio justo. Nos quieren escarmentar y humillar, pero no saben que les hemos perdido el miedo, que podrán encerrarnos aquí años y años, pero que eso no rebajará el anhelo de libertad, sino que se convertirá en un clamor", ha pronosticado en su misiva Junqueras.

Pugna por el liderazgo

Marta Rovira, huida en Suiza, ha mandado también un mensaje de vídeo en la misma línea, similar a las intervenciones de Torrent y Aragonès, el hombre fuerte de ERC designado por Junqueras. El vicepresidente de la Generalidad ha anticipado la reacción separatista al escrito de Fiscalía: "No nos valen ni penas rebajadas ni otros delitos, sólo nos vale la absolución. Libertad, absolución y autodeterminación", ha clamado Aragonès.

Dura pugna por el liderazgo separatista. ERC ha respondido con el mitin de Lledoners a las presentaciones de la "Crida Nacional per la República" (partido) y del "Consell per la República" ("institución"), iniciativas ambas del prófugo Puigdemont, que ha emitido un tuit para conmemorar el primer año de prisión con el siguiente mensaje: "En la cárcel no os han doblegado la voluntad ni descabezado la dignidad. Mucha fuerza, muchos ánimos, todos los abrazos que no nos hemos podido dar. Y que nos daremos, porque la libertad es imparable".