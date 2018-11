Tomadura de pelo de Calvo: "El presidente nunca ha dicho que ha visto rebelión en Cataluña"

La vicepresidenta del Gobierno, que actuó como portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros, ha dejado hoy atónitos a los periodistas negando unas afirmaciones del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en mayo sobre el delito de rebelión en el golpe en Cataluña.

Carmen Calvo no ha dudado en afirmar que "el presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña". La contundente afirmación de Sánchez en el mes de mayo –"clarísimamente ha habido un delito de rebelión en Cataluña"– se hizo en una entrevista en Antena 3 por lo que está grabada.

Posteriomente, y sin despeinarse, aclaró que cuando Sánchez dijo eso no era presidente del Gobierno, sino Pedro Sánchez. "A mí se me ha preguntado por el presidente del Gobierno", ya que las declaraciones de Sánchez son "del pasado mayo".

"El objetivo del Gobierno es resolver esta crisis constitucional". Dice Calvo que lo hará sin interferir en la Justicia pero creando "espacios de diálogo" con el gobierno catalán. La vicepresidenta dice que la solución llegará "en el marco de la Constitución".

Sobre el indulto

Calvo ha defendido que el indulto es una figura que está en la Constitución y ha criticado a Ciudadanos por interponer una Proposición No de Ley en el Congreso para eliminar la posibilidad del indulto para quienes protagonicen un golpe de Estado. "Ciudadanos siempre sobreactúa y utiliza elementos de manera precipitada", dijo Calvo. "Estamos hablando de una modificación legal y una PNL no tiene trascendencia jurídica". "El indulto es una figura constitucional y no implica perdón del delito. Si quieren reformar la Constitución que lo digan", emplazó Calvo.

La vicepresidenta admitió que "tenemos que resolver una crisis importante del Estado con los acontecimientos de Cataluña" y pidió a los partidos que "se comparten con lealtad y responsabilidad" para encontrar una salida.

Cambio de criterio de la Abogacía

En cuanto al cambio de criterio de la Abogacía del Estado con la calificación del delito de rebelión y sedición contra lo que ha hecho la Fiscalía del Supremo, Calvo se limitó a decir que la Abogacía y la Fiscalía tienen estatutos diferentes. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, que acompañaba a Carmen Calvo en la rueda de prensa, ha negado que haya habido "imposición de criterio" a la Abogacía. También ha negado que se trate de un gesto hacia los independentistas. "Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión técnico-jurídica", dijo la ministra Delgado. "No se trata de gestos".

"El escrito lo firma la Abogada General del Estado porque es una causa de una relevancia del procedimiento, dice Delgado, que también insiste en que es la primera ocasión en que la Abogacía se pronuncia sobre la causa y que lo dicho en agosto –cuando aceptó el auto– se limitó a estar de acuerdo con ese auto pero "no se pronunció sobre los delitos".