Suspenden la cuenta de Hermann Tertsch en Twitter: "Quieren echarnos"

Twitter ha suspendido durante una semana la cuenta de Hermann Tertsch. El periodista no puede tuitear después de que uno de sus mensajes haya sido "reportado" a la red social.

En Sin Complejos, Tertsch ha explicado que todo se debió a un tuit "inofensivo" sobre la ministra de Justicia. "Tenemos una mafia en Twitter" que tiene "técnicas" para hacer "campañas" contra gente y lograr la reacción de la red social para que imponga el cierre de cuentas, ha dicho el periodista. "La extrema izquierda siempre ha sido la jefa en Twitter y hoy en día prácticamente es la dueña", ha lamentado.

Numerosos internautas han salido en defensa de la libertad de expresión del periodista, que en esRadio ha denunciado cómo es una situación que se viene repitiendo con él y con otras personas: "Quieren echarnos a una serie de gente, a mí me llaman de todo, me desean que me ahorquen, pero yo no sé de nadie que haya sido bloqueado por eso".

Tertsch ha dicho que situaciones como ésta son muestra de la "vocación totalitaria que lo inunda todo": "Es una deriva que debería preocupar a todo el mundo".

La cuenta de Tertsch permancerá inoperativa durante una semana, pero él teme que acabe siendo suspendida para siempre: "Cuando se meten en esta deriva es que van a cerrarte definitivamente".