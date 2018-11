El PSOE no hace reproche alguno a su portavoz en el Senado, Ander Gil, a quien el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido su destitución por haber calificado de "dóbermans del PP" a Cs y VOX y por haberles culpado de "incitar al odio a quienes nunca han tenido que mirar debajo de su coche". Preguntado por Libertad Digital por si esto merecía un reproche del PSOE teniendo en cuenta que entre los participantes había víctimas del terrrismo como José Antonio Ortega Lara o Beatriz Sánchez Seco, el secretario de Organización socialista José Luis Ábalos respondió contundente: "No reprocho nada a Ander Gil porque no se refería a las víctimas del terrorismo", zanjó tajante en su respuesta a este diario: "Me imagino que esta pregunta también se la harán al PP sobre el señor Terol", dijo en referencia a unas palabras del alcalde de Boadilla en el que acusó al gobierno de Pedro Sánchez de "aliarse con los asesinos" de los militantes del PP.

Según el también ministro de Fomento, "a lo que se refería elseñor Ander Gil fue a quienes utilizan el dolor ajeno para sacar rédito político. Simplemente fue ése propósito". Algo que "ha sido tan superado" por las palabras de Terol que no quiso darle ninguna importancia el número tres del PSOE. Fuentes socialistas sí reconocen en privado que Gil se excedió en su tuit sobre la mención velada al terrorismo.

Sin embargo, a lo que sí conceden importancia los socialistas es a la "estrategia de la crispación" a la que se han entregado PP, Ciudadanos y VOX en la que enmarcan el acto este fin de semana en Alsasua, en Navarra. Sin embargo, Ábalos no concreó el motivo de la crispación. Sólo se limitó a abogar por la "discreción" en ese territorio para no alentar a los radicales a quienes no reprochó su actitud hasta la última pregunta de la rueda de prensa.

Preguntado por este diario si esa apuesta por la discrección es el reconocimiento de que algunos partidos políticos no deben realizar actos políticos en algunos lugares del territorio nacional, no contestó.