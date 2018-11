El terrible testimonio de una víctima de Alsasua: "Me han destrozado la vida a mí y a mi familia"

María José, una de las mujeres que fueron agredidas junto a sus parejas guardias civiles en Alsasua, ha sido entrevistada este lunes en Es la Tarde de Dieter, donde ha asegurado que este domingo "se pudo ver cuál es el ambiente allí".

Un ambiente que para ella y su familia se convirtió en un auténtico infierno después de la paliza que sufrieron en un bar de la localidad navarra, y del que ella sólo ha conseguido salir ahora al encontrar un trabajo en otro lugar: "Puedo salir a pasear sin llevar escolta", ha contado.

Sin embargo, la situación de su familia sigue siendo dramática: "Mis padres perdieron su trabajo, estamos muy mal", ha explicado, "yo he podido salir porque no estoy atada a una hipoteca, pero mis padres no pueden" y tampoco logran vender la vivienda en la que viven.

"Mis padres lo están pasando muy mal allí, no pueden salir de casa, el miedo les puede, es una situación que da rabia", ha contado, explicando que ella ha sido "la peor parada de aquello, sólo por ejercer mi derecho de estar con quién quiero me han destrozado la vida a mí y a mi familia".

"Los únicos que nos han dado voz y han luchado por nosotros son la gente de Covite", ha explicado María José, que ha agradecido a "Consuelo Ordóñez" ser "la única que nos ha ayudado y está luchando porque mi expediente en el Ministerio del Interior no se paralice", ha explicado.