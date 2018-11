El escritor y columnista Javier Marías ha criticado duramente el "tic dictatorial" de El País que dirige Soledad Gallego-Díaz en su artículo de este domingo en El País Semanal. Marías ha estallado a causa de un editorial del pasado 18 de octubre sobre el plan de Carmena para convertir a Madrid en una jaula.

"En un país tan tradicionalmente propenso al autoritarismo cuando no a lo dictatorial, hay que estar con cuatro ojos y cuatro oídos ante cualquier veleidad de este tipo, aunque sólo sea verbal", comienza Javier Marías. "Tanto los independentistas como el PP como Podemos tienen el tic autoritario en la punta de la lengua, sin cesar. Esta última formación lo tiene además tan arraigado que casi no hay manifestación de sus dirigentes en la que no aparezca".

Pero lo "último" que se esperaba Marías, según dice, es que "esa tentación se expresara de manera tan diáfana" en El País. Según el columnista, el mencionado editorial "parecía inspirado por un concejal del Ayuntamiento de Madrid o por un entusiasta de Manuela Carmena y su (para mí) nefasto y cínico equipo, el peor de la democracia". Un "aplauso incondicional a la disparatada medida" de prohibir el tráfico en el centro de Madrid.

"El editorial reconocía que una parte de los empresarios y comerciantes" están desesperados. Por lo que sé, lo están la gran mayoría, y también los hoteles, restaurantes, bares, los taxistas y una altísima porción de la población. No conozco a nadie que no sea un podemita o un carmenita furibundo que no se tire de los pelos ante el despropósito que convertirá Madrid en un insalubre caos (aún mas)".

Pero lo que ha indignado al columnista y escritor es la frase final del editorial. "El camino de Madrid es el único posible si se quiere proteger la salud de los ciudadanos, quieran o no". "He ahí el tic dictatorial español. ¿Cómo que "quieran o no"? Esa frase supone una violentación de las libertades individuales, y tratar a los madrileños, a semejanza de lo que hacía el franquismo, como a menores de edad".

Termina el autor lamentando que a El País, "defensor de las libertades y la democracia, se le deslice semejante expresión, la suscriba y la haga suya" porque le parece, "un grave síntoma, y la prueba, una vez más, de que los vientos del autoritarismo son demasiado contagiosos". Se ve que Javier Marías hace tiempo que no lee El País. O desconoce que su jefa, Soledad Gallego-Díaz, es amiga personal de Manuela Carmena.