Cuando Sánchez exigía elecciones a Rajoy si no había presupuestos

La hemeroteca no perdona al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha vuelto a dejar en evidencia sus contradicciones o, directamente, sus mentiras, por mucho que Carmen Calvo se empeñe en convencernos de que el Sánchez jefe de la oposición y el Sánchez de la Moncloa son personas diferentes.

Pedro Sánchez ha dejado claro que no convocará elecciones aunque no consiga aprobar sus presupuestos, es más, que prorrogará los de Mariano Rajoy, a los que cuando estaba en la oposición criticó por "injustos, ideológicos, no creíbles y un ataque al estado del bienestar".

Pero el presidente, una vez más, se contradice con lo que opinaba antes de llegar a la Moncloa. "Un gobierno tiene que aprobar su principal ley, que son los Presupuestos Generales del Estado. Si el presidente del Gobierno no puede aprobar su principal ley tiene como obligación constitucional y con la responsabilidad que le otorga ser el presidente del Gobierno para con los ciudadanos lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza. Y esa moción de confianza la pierde, el señor Rajoy no tendrá ya ninguna excusa para anticipar las elecciones en nuestro país", decía el ahora presidente en el mes de marzo.