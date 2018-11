Errejón: "En Venezuela se respetan los derechos de la oposición" y la gente hace "tres comidas al día"

Iñigo Errejón cree que en Venezuela "se respetan los derechos y libertades de la oposición" y sus habitantes hacen "tres comidas al día".Estas declaraciones las realizó el ex número dos de Podemos hace menos de dos semanas, el pasado 24 de octubre, al medio chileno The Clinic.

En una entrevista le preguntan al candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid "¿por qué defiende al gobierno de Maduro en Venezuela?", y él asegura que "el proceso político en Venezuela ha conseguido inmensos avances en una transformación de sentido socialista, inequívocamente democrática, donde se respetan los derechos y libertades de la oposición, que dicen todos los días por casi todas las televisiones que viven una dictadura…"

"Se le impuso una Asamblea Constituyente elegida sin la participación de la oposición que reemplazó en sus facultades a la Asamblea Nacional", le explica el periodista, pero Errejón añade: "Ah, no, no, eso no significa… yo creo que en la conducción económica, en la gestión de las relaciones con la oposición, en la gestión de la seguridad ciudadana… hay muchas tareas que el proceso político venezolano no ha resuelto bien y yo creo que es un proceso sumido en conflictos profundos".

Sobre si se siente "cómplice de ese proceso político a estas alturas del partido", el diputado morado dice que cree que "ha habido importantísimos avances". "Yo sólo veo retrocesos", sentencia el periodista, a lo que Errejón replica: "No, no, no, en Venezuela la gente hace tres comidas al día".

El entrevistador insiste en que en Venezuela la población "ha bajado alrededor de 10 kilos en promedio en los últimos años", pero el podemita rechaza esa cifra. "Yo ese dato no lo tengo. No lo he visto publicado en ningún sitio", dice Errejón. El periodista se ofrece a mostrarle los datos pero el ex número dos de Iglesias se va por las ramas: "Se han hecho drásticos avances, por ejemplo, en conseguir que la gente tenga acceso a la salud pública, que tenga acceso a la educación…".

"La gente emigra a Colombia y a los países vecinos cuando tienen parientes enfermos", insiste el entrevistador. "No, no, yo conozco centros de salud gratuitos donde le hacen radiografías gratuitas a gente que antes no lo podía pagar", dice Errejón.

"Pero si no hay medicamentos", le dice el periodista de The Clinic. "Eso es otra cosa, no es que no haya medicamentos, además. Ahí, en parte, hay toda una derivación de medicamentos que están subvencionados en Venezuela, que se venden más caros en Colombia, y que se hace tráfico con cosas que están subvencionadas", acusa Errejón.

Tras estas declaraciones, llega la última pregunta sobre Venezuela en esta entrevista: "¿Y por qué huye la gente de ese país?". "Yo creo que hay una situación con la inseguridad muy incómoda de vivir; hay una crispación y una polarización política en el país muy dura, y creo que la conducción económica no ha sido capaz de asegurar un buen combate contra la inflación y un buen combate contra el desabastecimiento y eso ha producido que la gente vaya a buscar una vida mejor en otros países. Eso es algo que nos debe hacer reflexionar, porque que los poderes extranjeros o los poderes oligárquicos torpedeen a los gobiernos que quieren hacer cambios sociales, eso ya lo sabíamos, pero la cosa es que después de 14, 15 o 16 creo que son, años de proceso político, hay graves errores o graves dificultades en la conducción económica que no han sido solventadas", responde Errejón.