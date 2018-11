Fortes regala a Iglesias un publirreportaje animalista en TVE

El líder podemita es entrevistado en una protectora de animales pidiendo adoptantes para una perra mastina

Parece un hecho la subida creciente en las encuestas electorales del Pacma, el principal partido animalista, y en Podemos están dispuestos a hacerse con esa bolsa de votos. Es la lectura que cabe hacer de la entrevista que Xavier Fortes ha realizado a Pablo Iglesias en su programa Más desayunos, en la que el dirigente podemita apareció en una protectora de animales acariciando, rodilla en tierra, a una perra herida.

Antes de comentar asuntos de la actualidad política, Iglesias tuvo sus minutos para hacer campaña animalista mientras acariciaba a la perra herida.

"Buenos días -comenzó el líder morado- estoy aquí con una de estas asociaciones que hacen que nuestro país sea una maravilla. Si hay alguna razón para sentirse orgulloso de ser de este país es porque hay gente como los de la protectora ‘ALBA’ que rescatan animales. Me vas a permitir un momento publicitario, entre comillas, esta preciosidad, esta mastina se llama Arequipa, la maltrataron de pequeña y casi no puede andar la pobre porque tiene las patas de atrás lesionadas y están buscando una familia que la quiera adoptar". A continuación, añadió que "si no fuera porque tengo tres fieras me la llevaba yo a casa".