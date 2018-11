"Nosotros no podemos hacer más", "el gobierno se tiene que mover", "deberían esforzarse un poco más porque nosotros no podemos hacer su trabajo"… Pablo Iglesias prepara el terreno para unas posibles elecciones generales anticipadas.

En los últimos días, el líder de Podemos ha comenzado a recitar un discurso en el que apunta al Gobierno como el culpable de un posible fracaso de los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Desde el partido morado ven prácticamente imposible que salgan adelante las cuentas públicas del Ejecutivo que pactaron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez hace menos de un mes y de ahí que se estén preparando ya para un nuevo escenario.

Desde Podemos "se ha hecho todo lo posible"

La base de este discurso, que los dirigentes de Podemos repetirán en los próximos días sin cesar, gira en torno a la idea de que el Ejecutivo no se ha aplicado en esas negociaciones presupuestarias con separatistas y nacionalistas, y que desde Podemos se ha hecho "todo lo posible" para que salgan adelante "unas cuentas públicas progresistas" y no se prorroguen las del Partido Popular de Mariano Rajoy.

Se afanarán en recordar también que Pablo Iglesias "hizo todo lo posible": se reunió con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel; conversó con el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y acudió a Vitoria para conversar con el lehendakari Íñigo Urkullu. Incluso este mismo martes se reunió con Bildu en el Congreso para hablar de presupuestos.

"El gobierno, legalmente, puede prorrogar los presupuestos pero políticamente sería muy difícil de explicar que se han perdido los apoyos que construyeron el espíritu de la moción de censura", decía Iglesias este martes en una entrevista en TVE en un ejemplo de que Podemos ya está con la vista puesta en la siguiente pantalla. "No es muy sensato tratar de aguantar la legislatura" si no se logra un acuerdo para sacar adelante estos PGE de Sánchez, insistía Iglesias. "No hay que dejar de ser realistas: si tiene que haber elecciones nosotros saldremos a ganar", avisaba de nuevo el líder de Podemos.