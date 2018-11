Opazo: "Quien se duerme en la democracia se despierta con una dictadura"

José Manuel Opazo, empresario y presidente de España Responde, anuncia una gran manifestación en Valencia el 18 de noviembre por la unidad de España y contra la alianza del Gobierno con los separatistas.

La movilización de Valencia ha dicho que "nos consta que va a ser superior a la de Barcelona, que fue una gran manifestación, ya que muchas asociaciones y partidos como Los Verdes se están sumando".

Precisamente sobre los partidos ha dicho que "es una convocatoria abierta a todos los partidos que respeten la democracia en España, que es la base de este movimiento". Opazo se ha alegrado de que "los partidos constitucionalistas se estén uniendo" y "acercando por primera vez en 20 años a la ciudadanía".

Este cambio se debe a que "la ciudadanía se está dando cuenta que el que se duerme en una democracia se despierta en una dictadura". El objetivo de España Responde es "demostrar al gobierno de la nación que esta situación no se debe seguir tolerando" o, ha advertido, "dentro de unos años no nos debe extrañar ver a Otegi como ministro de Asuntos Exteriores".

Entrevistado en Es la mañana de Federico, Opazo dijo que "el gran problema aquí no es el 'problema catalán', sino que el Gobierno central está permitiendo y contribuyendo a que se desintegre la nación". "Una de las bases de que esto esté cogiendo cada vez más fuerte es que la ciudadanía se da cuenta de que quien se duerme en la democracia se despierta con una dictadura".

En este sentido, ha explicado que "en España no hay ningún instrumento que se asegure de que los partidos políticos no se salgan de las líneas constitucionales". Por ello, ha abogado por la creación "de un ejército del pueblo que no permita que ningún partido haga lo que el PSOE en el Gobierno está haciendo".

La gran desgracia es "que tenemos la política metida hasta en las asociaciones vecinales". Además se ha comprometido a que "mientras yo esté al frente de España Responde no entrará ningún partido ni con dinero ni con ideología" para que "cada movimiento de España Responde sea libre de ideología política".

Opazo ha aclarado el motivo por el que sus asociación está radicada en Suiza, "quién le iba a decir a Pujol que la defensa de la nación llegaría desde donde él tiene el dinero guardado". España Responde está en Suiza "porque el secreto bancario protege a los muchos que quieren hacer donaciones". De hecho, "los 6 o 7 empresarios con los que me he visto no quieren irritar al poder" pero "en cuanto le digo que las cuentas están en Suiza, total disposición".

La gran manifestación de la democracia

José Manuel Opazo ha asegurado que "no hay enfado" con Santiago Abascal por la convocatoria de una manifestación de Vox el mismo día que su manifestación en Madrid. Ha dicho que "tiene línea directa" con él y que "se trata de un malentendido". Además ha anunciado "un comunicado conjunto" para aclarar la polémica.

Sin embargo cree que hay que "conseguir la mayor manifestación de la democracia" convocándola "desde la neutralidad" de la sociedad civil y no desde los partidos políticos "y así tendrá éxito" uniendo a "todos los que creen en la Constitución".