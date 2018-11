Susurros a Raúl del Pozo: "Sánchez estará como una puta cabra, pero el tío aguanta"

El Mundo dice que "El Supremo se rectifica y libera a los bancos del impuesto de las hipotecas". Dice el editorial que "lo mejor que cabe decir" del lío que han montado es que "acaba la incertidumbre jurídica", menudo espectáculo. "Ahora el populismo corre a proclamar que la justicia se pliega al poder fáctico de la banca y obliga a pagar a los más vulnerables, es decir a los hipotecados". Hombre, era de cajón. Al terrateniente de la Navata le ha faltado tiempo para dejar el coche oficial, la escolta, la piscina de lujo y volver a la calle. Recuerda a Felipe González y la chaqueta de pana. Por cierto que Errejón ayer se lució diciendo que en Venezuela se ponen hasta arriba de cordero asado todos los días. Lo dijo –más o menos– en una revista de izquierdas chilena. El periodista no daba crédito a lo que estaba oyendo. Eso es que en Chile no tienen un Podemos, qué envidia. Dice El Mundo que "en Podemos asoma la esencia radical de un ideario más propio de las autocracias bolivarianas que de una democracia europea". En cuanto se les deja un poco, sus dirigentes "dejan al descubierto la raíz populista, y por tanto autoritaria, de su tóxico proyecto". El proyecto que está implantando Pedro Sánchez. Federico Jiménez Losantos regaña a Arcadi Espada –sin nombrarle– por llamar a Vox "inconstitucional". "Me parece un gravísimo error". Recuerda Federico que Vox ha llevado la voz cantante judicial con el golpe en Cataluña. "De creer a no pocos columnistas de la izquierda golpista y el centro-centro exquisito, los de Vox son los enemigos del régimen constitucional". "Pues no", se rebela Federico, "Vox está ahí porque el Gobierno del PP traicionó a España antes, durante y después del golpe en Cataluña (…) En Alsasua, Abascal estaba con Rivera. Enfrente, el carnicero de Mondragón, la Iglesia, el PSOE y Podemos. No nos confundamos". Raúl del Pozo tiene hoy unas fuentes muy sabrosas sobre Pedro Sánchez. "Uno que lo sigue de cerca explica: 'Me cuenta mi hija que hace dos años, en la universidad el PSOE estaba muerto y que ahora sus compañeros empiezan a simpatizar con Pedro Sánchez. Será un killer, estará como una puta cabra, tendrá tan mala hostia como Aznar, pero este tío aguanta". A Dios gracias, no solo votan los universitarios. Ese voto solo se ha movido de Podemos al PSOE podemizado de Sánchez.

El País dice que "el Supremo, por 15 votos a 13, carga al cliente el impuesto hipotecario". Si El País, que es capitalismo puro y duro y que ha sido rescatado por la banca, se nos pone en plan podemita también con este asunto me parto y me troncho. Pero en fin, lo de este periódico ya roza lo cómico. Uno de los lametones a Sánchez más graciosos es que "las cuentas del Estado se han prorrogado siete veces desde 1978. Los gobiernos de Mariano Rajoy decidieron la extensión en dos ocasiones". Lo que olvida mencionar el artículo es que Pedro Sánchez dijo que eso no valía y que había que convocar elecciones. Y Pepa Bueno hace el ridículo reivindicando España frente a esta expresión tan de izquierdas como es "este país". "Una buena parte de la nueva izquierda regala a la derecha el nombre de este país, que se llama España, lo símbolos que lo representan en el mundo entero y una batalla semántica soterrada inexplicable para muchos españoles. Batalla a la que la derecha acude encantada porque, entre otras cosas, le permite perpetuar su ejercicio del poder, como propietaria de la cosa, y presentar a la izquierda en el Gobierno, cuando las urnas se lo dan, como si fuera la eterna alquilada". Pepa, que ya tenemos una edad para decir podemitadas. La izquierda ha gobernado en este país llamado España muchos más años que la derecha desde la democracia. La izquierda ha arrebatado gobiernos al PP, ganados en las urnas, coaligándose con quien fuera en ayuntamientos y comunidades. Los cordones sanitarios siempre se han hecho contra el PP, nunca contra la izquierda. Y sí, Pedro Sánchez está de alquiler porque ha llegado a La Moncloa sin pasar por las urnas, con una moción de censura que si la hubiera hecho la derecha estarían ardiendo las calles, las sedes y la Moncloa si me apuras. Y lo sabes perfectamente.

ABC anuncia que "el cliente seguirá pagando". El editorial coloca la pelota en el Gobierno. "La responsabilidad de cambiar la ley hipotecaria corresponde al gobierno y al parlamento, que tienen la iniciativa legislativa adecuada para modificar esta norma". También editorializa sobre Estrasburgo y Otegi. El titular lo dice todo: "Europa condena a España y jalea a Otegui". De nuevo al lado de los malos. Ramón Pérez Maura dice que "los asesinos están crecidos porque saben que el Gobierno de la nación necesita de sus votos. Y si alguien salta a plantarles cara, ellos saben que pueden ganar… con el apoyo del Gobierno que los necesita para seguir en la Moncloa". La duda es si el Gobierno lo hace por necesidad o por convencimiento.

La Razón: "Hipotecas: el cliente paga". "Los magistrados: ahora saldrán a la calle como con la Manada". Que no les quepa duda, el millonetis Pablo Iglesias se frota las manos. Aunque ahora seguro que les da un poco de pereza dejar sus chalets para mezclarse con la chusma. "Lo cierto es que ha sido el Alto Tribunal con su insólita decisión de recurrirse a sí mismo el que ha creado falsas expectativas entre los ciudadanos y ha favorecido la siembra oportunista de sospechas y maledicencias sobre su imparcialidad", dice Marhuenda. Bueno, tampoco el podemismo necesita mucha munición. Y Ussía se arriesga a que le llame el cura de Alsasua hecho un basilisco, como le pasó ayer a Dieter Brandau. Dice que de la localidad sólo recuerda "la iglesia, hoy administrada por el párroco cabrón que volteó las campanas para que no se oyera la palabra de los demócratas que acudieron hasta Alsasua a defender a España". Pues el señor cura se gasta un genio de narices. Claro que a lo mejor con lo de ayer en Es la tarde se le han bajado los humos. Con Dieter Brandau hemos topado, estará diciendo.

La Vanguardia está babeando. "El Supremo se corrige y falla que pague el cliente". "Varapalo europeo a la justicia española por falta de imparcialidad". Qué gran día para los malos. Europa se está luciendo y el Supremo se mete el solito en un follón para alegría los golpistas. "Es una verdadera lástima el desprestigio de la justicia", dice el editorial. Sí, llorando a lágrima viva se os ve.