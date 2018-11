Francisco Vázquez ha valorado en Es la Tarde de Dieter la afirmación de Isabel Celaá al término del Consejo de Ministros, haciendo un "llamamiento" a las fuerzas políticas para que entren a negociar los Presupuestos. "Tenemos que hacer una llamada a la política y a la responsabilidad" a las "fuerzas independentistas catalanas", ha dicho la ministra portavoz ante la prensa.

En esRadio, el ex alcalde de La Coruña ha expresado su estupor por las palabras de Celaá, que en su opinión reflejan "la gran tragedia que sufre España". "Un partido constitucionalista", "identificado con valores democráticos", "hace un llamamiento a sus socios" que son "independentistas catalanes", a "unos golpistas sometidos a un proceso por rebelión para que sigan manteniendo un gobierno", ha resumido Vázquez. "¿Se da cuenta de a dónde hemos llegado?", ha señalado el ex alcalde que ve en todo esto un "sinsentido" que cada vez distancia más "a todas las personas que nos identificamos con valores socialdemócratas".

El ex alcalde ha señalado que el PSOE "nada tiene que ver con el partido" que él había conocido y en el que "militó tantos años". "El gobierno está reconociendo que sus socios son partidos independentistas. Me he quedado totalmente sorprendido, profundamente disgustado", ha señalado.

Vázquez también ha criticado el afán por exhumar a Franco de Sánchez, algo que cree que se está utilizando "como instrumento de presión política para ahondar más en la división de los españoles". Tras avisar de que se está rompiendo "la piedra angular" de la Transición, "la reconciliación nacional", ha lamentado que cualquier crítica al proceso "se puede utilizar para acusar de franquista o fascista".

El ex alcalde ha dicho que España vive una "situación muy grave" y aunque no aspira a nada en la política siente "la obligación de levantar la voz". "Estamos muy preocupados por el presente", ha insistido.