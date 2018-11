Bronca tremenda en el 'Parlament' entre diputados separatistas y de Ciudadanos

Roger Torrent ha llamado al orden al diputado de ERC Ruben Wagensberg y al portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, tras protagonizar un tenso rifirrafe durante el debate de una moción en el pleno de la Cámara.

En su intervención por una moción de Cs, Wagensberg ha pedido a Cs que dejen de calificar a los independentistas como golpistas y supremacistas, y ha sostenido que sería lo mismo que él se refiriera a Cs como fascistas: "Nuestra réplica podría ser hablar del grupo fascista de Cs. Podríamos hablar del fascista de Carrizosa o la fascista de Arrimadas".

"Estáis literalmente más cerca del fascismo cuando os manifestáis al lado de Vox", ha añadido, lo que ha provocado las quejas de los diputados de Cs.

Torrent ha pedido a Wagensberg que se retractara de sus palabras y ha recordado que el miércoles ya advirtió a los grupos de que, si faltaban al respeto en sus intervenciones, tomaría medidas: "No lo consentiré a ningún diputado, sea de la bancada que sea".

El diputado de ERC ha aceptado retirar sus palabras y ha agradecido a Torrent que "sea estricto" pidiendo respeto a los grupos. Al finalizar su intervención y al pasar por el lado de la bancada de Cs, ha intercambiado unas palabras con Carrizosa, lo que ha provocado que Torrent les llamara al orden y les advirtiera de las consecuencias que esto tiene.

A continuación, Wagensberg ha solicitado un turno de palabra y ha asegurado que Carrizosa le había dicho: "Vete para arriba, nos vemos fuera", y ha pedido al portavoz de Cs que lo repitiera públicamente en el hemiciclo. Además, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha afirmado que estas palabras de Carrizosa son "muy graves" y ha reclamado a Torrent que tome las acciones oportunas para que no se vuelva a repetir esta situación en la Cámara catalana. Carrizosa ha negado haberlo dicho: "Creo que hay que tener un poco más de respeto por los compañeros y, como ya le he dicho, cuando quiera usted y yo hablamos de cuestiones de respeto fuera de este hemiciclo".

Ante la crispación de todo el pleno, Torrent ha reiterado su llamada al orden y ha avisado: "No seguiremos por este camino. Queda constancia en el acta de la llamada al orden". "No me querría ver obligado a hacer más llamadas al orden ni expulsar a nadie de este hemiciclo", ha zanjado el presidente.