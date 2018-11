El Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, en funciones de guardia, ha descartado cancelar la celebración de las Jornadas Noviembre Antifascista, que tendrán lugar este sábado en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, espacio dependiente del Consistorio de la capital aragonesa, y en las que participará Carmen López Enguita, terrorista del GRAPO.

Así lo han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno de Aragón, quien ha señalado que el juez ha afirmado que "no hay motivos para cancelar el acto". López Enguita fue condenada por el asesinato de nueve personas en el atentado terrorista de la cafetería California 47 de Madrid y, en estas jornadas, se presenta como "expresa y represaliada política".

El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza ha exigido a lo largo de esta semana al alcalde, Pedro Santisteve, que impidiese la celebración de las jornadas por considerar "indecente" y "nauseabunda" la charla-debate organizada, asegurando que "atenta contra las víctimas y mancilla su memoria", razón por la que ha pedido que "defienda a sus familias" impidiendo el uso de un equipamiento público para "un insulto a la inteligencia como este y un nuevo ataque a la democracia".

El PP convocó una Junta de Portavoces, a la que el resto de grupos de la oposición se sumó para pedir al equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) que desautorizase dicha charla, titulada '40 años maquillando el fascismo', y la que además de López Anguita va a participar el abogado de los Grapo Juan Manuel Olarieta.

Además los populares denunciaron el acto, denuncia que la Delegación del Gobierno en Aragón ha trasladado al Juzgado de Guardia que ha decidido que las jornadas sigan adelante.

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Sara Fernández, ha indicado que el alcalde permite "el blanqueamiento de la banda terrorista GRAPO en un equipamiento municipal".

El grupo municipal del PSOE, por su parte, también ha pedido la desautorización de las jornadas organizadas en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, y ha expuesto su "preocupación" por la "adulteración y distorsión" de la historia que supone este hecho y por el riesgo de que este tipo de actos genere "crispación y enfrentamiento".

El alcalde ha afirmado que el Ayuntamiento no va a actuar como "censor" y ha asegurado que la polémica suscitada por la charla "no es importante". Además, ha apuntado que "ya hay una sentencia de los tribunales que habla de actos en lugares públicos", en referencia al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que determinó que el Consistorio no debió suspender un acto organizado en favor del referéndum de Cataluña organizado en el centro cívico Delicias.

Enaltecimiento

La Fundación Víctimas del Terrorismo y Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha pedido, en una carta a la Delegación del Gobierno, que se cancele la conferencia y ha mostrado su "preocupación y malestar por constituir un enaltecimiento del terrorismo y una humillación para las víctimas de tan execrables atentados".

Desde la Fundación han recordado que López Anguita fue encarcelada por sus nueve asesinatos y "no por defender una ideología política", y hacen referencia a que otro de los conferenciantes va a ser el abogado Juan Manuel Olarieta, letrado habitual de los terroristas de los GRAPO y que también llegó a ser detenido por su relación con la banda.