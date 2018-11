Iglesias alienta la crispación contra el Supremo por las hipotecas

Varios cientos de personas se han concentrado hoy ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid para reclamar la retroactividad de la devolución del impuesto de las hipotecas y para denunciar supuestas presiones ejercidas por el sector bancario sobre los jueces para que estos fallasen a favor de la banca.

El acto ha sido convocado por el grupo parlamentario de Unidos Podemos, que ha estado representado por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón.

La protesta se produce el mismo día en que ha entrado en vigor el real decreto aprobado el pasado jueves por el Gobierno por el cual los bancos deberán asumir desde este sábado en adelante el impuesto que se abona al elevar las hipotecas a escritura pública.

En la concentración ante la sede del Alto Tribunal se han escuchado lemas como "Ladrones, ladrones, ladrones", "Todo huele mal en este tribunal" y "¿Por qué manda el mercado si yo no lo he votado?". Los manifestantes han portado pancartas con mensajes como "Suprema cagada", "Dictaduras de bancos no" y "No a jueces corruptos".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido al Gobierno un cambio de ley para obligar a los bancos a que devuelvan a las familias españolas todo lo pagado en concepto de impuesto de hipotecas (AJD), en línea con la primera sentencia del Supremo.

En su opinión, el Alto Tribunal se ha dejado influir por los bancos, a los que ha considerado que están por encima de la ley, después de que la primera sentencia diese la razón a las familias y estableciese la devolución del dinero.

Del mismo modo, Iglesias también ha adjudicado a su partido la decisión posterior tomada por el Gobierno para sacar adelante un real decreto para que, a partir del próximo lunes, sea la banca quien deba hacerse cargo del AJD.

Para el líder de Podemos, el Ejecutivo anunció este decreto una vez que su partido anunciase concentraciones para este sábado, lo que ejerció una presión para revertir de la decisión de los jueces. Según Iglesias, la primera reacción del Gobierno fue la de acatar la sentencia, algo que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dijo nada más conocerse el fallo a la salida del pleno del Senado.

En este sentido, ha añadido que la indignación de las familias españolas es la que ha presionado a todos los partidos a posicionarse en contra de la doctrina final del Supremo, ya que, según ha recordado, el PSOE se abstuvo y PP y Ciudadanos votaron en contra de una propuesta llevada por la formación morada al Congreso de los Diputados.

"Defender España no es poner una bandera grande en el balcón, sino defender a las familias trabajadoras", ha añadido, al tiempo que ha agradecido al ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones defensoras de los derechos de los clientes por hacer presión sobre este asunto.