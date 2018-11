Plantón de la mitad de los barones a Pedro Sánchez en su primer Comité Federal como presidente

Un acto deslucido en sus dos únicos objetivos: escenificar la unidad y proclamar a los candidatos a las presidencias de las Comunidades Autónomicas. Primero porque no asistirá la mitad de los barones a este primer Comité Federal desde que Pedro Sánchez es presidente. Y segundo porqu ni siquiera lo hará la cabeza de lista a las elecciones andaluzas que es la primera que tendrá que medir su fuerza territorial en las urnas.

Con la excusa de "no perder ni un día de precampaña" en Andalucía, la baronesa no ha querido asistir a su proclamación como candidata por parte del Comité Federal, y más teniendo en cuenta que su proclamación real se produjo el pasado 20 de octubre en Sevilla, cita a la que acudió el presidente del Gobierno. Pero no será, ni mucho menos, la única ausencia.

Tampoco asistirá el presidente asturiano, Javier Fernández, enemigo íntimo de la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, y que no asiste a ningún acto de partido desde que Sánchez ganó las ultimas primarias; ni el aragonés, Javier Lambán, recién llegado de un viaje oficial a China; ni el extremeño, Guillermo Fernández Vara, por problemas de agenda ya que éste ultimo es membro de la Ejecutiva socialista del PSOE y uno de los pocos apoyos territoriales del también secretario general del PSOE.

Imagen deslucida de unidad habida cuenta de que sólo tres barones asistirán al Comité Federal reunido en polideportivo Arroyo de Fuenlabrada, y a la posterior proclamación de candidaturas autonómicas: el presidente valenciano, Ximo Puig; la balear, Francina Armengol; y el castellano manchego, Emiliano García Page. De hecho, éste último sólo asistirá al segundo acto pero noa la reunión del máximo órgano entre congresos.

Sólo habla Franco

A la llegada al Comité -paradojas de la vida-, sólo habló el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, quien avanzó que los candidatos por Madrid podrían conocerse en el mes de enero. Preguntado por el perfil de un independiente comoo cabeza de lista al ayuntamiento de Madrid, la principal plaza de toda España, Franco abogó "por un socialista" no necesariamente con carné de militante.

Sobre la posibilidad de que pudiera ser el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, Francó aseguró que "sería un magnífico candidato" pero "también han surgido otros compañeros y otras personas ajenas al partido que también podrían ser grandes candidatos" y que están en la terna de elección del candidato.