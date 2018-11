El PSC se acerca a los golpistas presos 24 horas después de que lo pida Torra

Nacionalistas y socialistas se muestran en privado satisfechos por el tono y los avances de los contactos entre el Gobierno y el "Govern" de la Generalidad. La reanudación del diálogo institucional ha modificado las expectativas financieras de la administración autonómica. Detectan y aprecian en la Generalidad las "buenas intenciones" de los interlocutores gubernamentales. Ambiente de moderado optimismo también en las instancias de partido.

El ruido y las broncas parlamentarias no afectan al calendario de esos contactos, a pesar de que el presidente de la Generalidad, Quim Torra, se desgañita en críticas contra el Gobierno de Sánchez, del que dice que no hay ninguna diferencia con el anterior, y asegura que el líder de los socialistas catalanes "chorrea cinismo", entre otras lindezas sobre su supuesta falta de humanidad con los independentistas presos. Es el "estilo de Torra", aducen en el PSC y en el Gobierno, para restar importancia a los exabruptos del representante de Puigdemont.

Sin embargo, la exigencia de Torra de que los socialistas fueran a visitar a los presos no cayó en saco roto. El pasado jueves, un día después de que el presidente de la Generalidad cargara en el "Parlament" contra el PSC y afeara a Iceta que no se haya reunido con los presos, dos alcaldes socialistas, Antoni Balmón, de Cornellá, y Antoni Poveda, de Sant Joan Despí, ambos dirigentes de peso en el partido, se personaron en la cárcel de Lledoners para girar visita a los políticos nacionalistas encarcelados, según se ha filtrado al diario nacionalista Ara.

Cinco horas de visita

Primero estuvieron dos horas con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, del que habría partido una invitación a Balmón para entrevistarse en la cárcel. Después, durante tres horas más, se vieron con el también republicano Raül Romeva y con los convergentes Joaquim Forn y Josep Rull. Todos los encuentros fueron emotivos y cordiales y orientados a debatir sobre la situación política, según fuentes de los partidos.

El doble lenguaje del separatismo no es impedimento, por ahora, para que se abran más vías de contacto, incluso en la cárcel, entre socialistas y separatistas. Torra insiste en que los nacionalistas no apoyarán los Presupuestos Generales del Estado y en la ruptura total de relaciones con el Gobierno, pero en una entrevista en el digital catalán El nacional ha admitido que se preserva el contacto: "Nosotros no abandonaremos nunca el diálogo bilateral".