Ciudadanos acusa a PSOE y PP de hacer "el teatrillo de pelearse" para luego "mangonear" el CGPJ

Ciudadanos, como ya anticipó hace semanas Albert Rivera, no participará en la elección de los nuevos vocales del CGPJ, cuyo plazo de presentación de candidatos por parte de los partidos políticos vence a última hora de este lunes en el Congreso.

El número dos de la formación naranja, José Manuel Villegas, enfatizaba ese posicionamiento en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Nacional del partido. Para el secretario general de Ciudadanos, el PSOE y el PP "hacen el teatrillo de pelearse, de romper relaciones, de que no se hablan y no se ajuntan, pero llega el fin de semana y se hablan, se ajuntan y se ponen de acuerdo para mangonear y seguir mangoneando en el Gobierno de los jueces".

Villegas, además, señalaba a Podemos, que lejos de su compromiso electoral de las últimas elecciones generales de que los vocales del CGPJ fueran elegidos por votación popular, parece dispuesto ahora a entrar en la negociación con los dos grandes partidos. "Parece que esta vez hay un tercer invitado en el pasteleo, que es Podemos, al que parece que le han reservado también su cuota dentro del festín", señalaba, acusando a socialistas y populares de no comportarse como "partidos de Estado" ya que "prefieren que Pablo Iglesias elija el Gobierno de los jueces antes de que sean los propios jueces los que voten a su Gobierno".

Sin comentarios sobre Marchena

Sobre el nombre propio de Manuel Marchena, que se perfila como sucesor de Carlos Lesmes al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Villegas ha evitado comentar nada, teniendo en cuenta que Marchena abandonará la presidencia de la Sala de lo Penal, la responsable del juicio a los políticos catalanes responsables del golpe secesionista del año pasado, vista que comenzará a principios de 2019.

"Nosotros no vamos a entrar a juzgar la idoneidad, o no, del magistrado que tiene que llevar este procedimiento tan sensible. Nosotros creemos que todos los magistrados están perfectamente capacitados y no tenemos ninguna duda al respecto" aseveraba el número dos de Albert Rivera.