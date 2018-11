El PSOE se vanagloria de un acuerdo para la renovación de la Justicia en el que restan importancia a la presidencia conservadora del órgano porque los socialistas han priorizado "una mayoría progresista fácilmente reconocible", en palabras de la portavoz del Comité Electoral, Esther Peña, que sin embargo ha asegurado que "no les hemos pedido el carné a nadie".

En rueda de prensa en Ferraz, la portavoz electoral del partido ha negado tajante que esto pueda servir para hacer alguna interpretación de cara a la sentencia del 1-O: "La independencia de la justicia es una máxima para nosotros. De hecho, no hay una estrategia política relacionada con lo judicial sino con el diálogo. Nada más lejos de nuestra intención que influir en la Justicia", lo cual es compatible con que "desde el partido estemos al diálogo y a la apertura de puentes para solucionar el problema catalán".

Un acuerdo para renovar a los vocales del Consejo General del Poder JUdicial (CGPJ) que no es incompatible con la ruptura de relaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, que se escenificó hace exactamente dieciocho días en sesión plenaria en el Congreso. "No ha habido ningún cambio, ninguna variación. La distancia es un hecho", ha mantenido Peña dejando claro que el acuerdo no se ha negociado personalmente entre ambos sino a través de los equipos de Justicia.

Y ha descartado también cambiar la fórmula de elección de los vocales del CGPJ porque "lo que hay que hacer es trabajar para lograr la independencia judicial", lo que no explica si es compatible con buscar una "mayoría progresista fácilmente reconocible" en el órgano de gobierno de los jueces.

Peña evitó dar más nombres sobre los once miembros elegidos por la cuota socialista en este reparto de la tarta judicial en la que se irán conociendo "a lo largo del día". A su juicio, "lo imperioso" era la renovación para "salir del bloqueo de la Justicia con "diferentes perfiles en derecho laboral, igualdad, lucha contra violencia de género y lucha contra la corrupción". Y puso también el acento en que será la primera vez que este Consejo será paritario y fruto de las demandas sociales".