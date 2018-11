La presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, ha anunciado este lunes, en una comparecencia celebrada en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, que ha conseguido las 500.000 firmas necesarias para que se tramite su Iniciativa Legislativa Popular (ILV): la Ley de Elección de Lengua en toda España.

La también presidenta de Galicia Bilingüe ha declarado que, "hace una semana, pensamos que no íbamos a conseguir las firmas", pero "primero hemos estado aquí –refiriéndose al edificio ubicado en la calle de Claudio Coello– y luego iremos al Parlamento: ahí están –en un montón de cajas agrupadas frente al estrado– las 500.000 firmas". En este momento, los asistentes rompieron a aplaudir.

Lago ha dicho que si esta ILV "no sale adelante, lo vamos a volver a hacer" y que, "en el momento en que haya elecciones, volveríamos a empezar". Además, ha criticado el sistema de firma digital para las ILV, "una muestra del poco interés que tienen nuestros parlamentarios de llevar una ley al Parlamento". "En la web de Hacienda está, pero aquí no se producen estas mejoras", ha apuntado.

Una campaña dura y satisfactoria

Antes de comunicar la noticia, Lago ha dado la palabra a dos voluntarios: Amparo, de Valencia, encargada de la cartelería, y Ernesto, de Vitoria, encargado de coordinar la recogida de firmas en el País Vasco. La primera se ha referido a la "gente que nos ha atacado" y que algunos de sus anuncios "incendiaron las redes sociales", como el que anunciaba la presencia de Hablamos Español en Sangenjo. "Por poner el topónimo en español, nos tuvo que acompañar la Guardia Civil", ha dicho Lago.

Por su parte, el segundo, aunque ha celebrado que hay gente "muy positiva, muy buena, gente que no aguanta más", ha denunciado que "lo que pasa en el País Vasco es lo que pasó la semana pasada en Alsasua", aclarando que hay "zonas y zonas, lógicamente". "La gente piensa que ha habido una normalización democrática, pero ETA, o su sombra, sigue pesando", ha añadido.

Otra etapa: "Pídelo en español"

Por otro lado, la presidenta de Hablamos Español también ha celebrado el haber "podido montar una estructura de asociación" –"Lo había estado intentando, pero no veía cómo llegar a la gente. (…) Yo sabía que la gente de España iba a reaccionar bien, pero no tan bien"– y ha anunciado que ya están en "otra etapa", que arranca con una nueva campaña: con el lema "Pídelo en español. Porque es tu derecho. Porque te gusta", la entidad animará a la gente a reclamar cuando vea rótulos, anuncios y derivados "en una lengua cooficial, pero no en español", y enviará cartas "dirigidas a las empresas que hacen desaparecer nuestro idioma o lo utilizan, pero en pequeñito". "Muchas de ellas lo hacen por presiones de las instituciones. Vamos a pedir a los empresarios que reflexionen", ha añadido.